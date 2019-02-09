закрыть
9 февраля 2019, суббота, 17:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Роман Беcсмертный: Беларусь во главе с Лукашенко — это проблема

3
  • 9.02.2019, 15:10
  • 2,533
Роман Беcсмертный

Пока Лукашенко у власти в Беларуси — это дыра в европейской безопасности.

Об этом заявил в интервью Gazeta.ua кандидат в президенты Украины, бывший посол Украины в Минске Роман Беcсмертный.

«Белорус — это европеец. Беларусь во главе с Лукашенко — это проблема», — сказал Бессмертный.

Политик высказался за создание военно-политического союза стран Балто-Черноморского региона.

«Сегодня Россия пришла за Украиной, а уже завтра может прийти за Венгрией, Литвой, Германией, Францией и т.д. Отравление Скрипалей — это тоже привет со словами "Мы придем и к вам". Они уже в Венесуэле. В Сирии… Поэтому я говорю: Европе нужен центральноевропейский блок стран. Балто-Черноморский союз их сгруппирует. Ибо они, как молодые петухи. Подрались в перья, красивые, очень эмоциональные, иногда клюют друг друга. Нужно объединяться против общего врага. Потому что потери в 50 миллионов во время Второй мировой могут показаться цветочками», — считает Бессмертный.


популярное за неделю

Мнение

Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ