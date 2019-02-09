Роман Беcсмертный: Беларусь во главе с Лукашенко — это проблема 3 9.02.2019, 15:10

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Роман Беcсмертный

Пока Лукашенко у власти в Беларуси — это дыра в европейской безопасности.

Об этом заявил в интервью Gazeta.ua кандидат в президенты Украины, бывший посол Украины в Минске Роман Беcсмертный.

«Белорус — это европеец. Беларусь во главе с Лукашенко — это проблема», — сказал Бессмертный.

Политик высказался за создание военно-политического союза стран Балто-Черноморского региона.

«Сегодня Россия пришла за Украиной, а уже завтра может прийти за Венгрией, Литвой, Германией, Францией и т.д. Отравление Скрипалей — это тоже привет со словами "Мы придем и к вам". Они уже в Венесуэле. В Сирии… Поэтому я говорю: Европе нужен центральноевропейский блок стран. Балто-Черноморский союз их сгруппирует. Ибо они, как молодые петухи. Подрались в перья, красивые, очень эмоциональные, иногда клюют друг друга. Нужно объединяться против общего врага. Потому что потери в 50 миллионов во время Второй мировой могут показаться цветочками», — считает Бессмертный.