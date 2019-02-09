Нидерланды намерены перенести из Британии 250 компаний из-за Brexit 1 9.02.2019, 15:41

За прошлый год из Британии в Нидерланды перевели 42 компании.

Правительство Нидерландов в субботу, 9 февраля, заявило, что они ведут переговоры с 250 компаниями о переносе операций из Британии в Нидерланды из-за скоро выхода Королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в отчете Министерства экономики сказано, что программа найма привела к тому, что в 2018 году из Великобритании в Нидерланды было переведено 42 компании и филиала на 1923 рабочих места.

В отчете идет речь о японском инвестиционном банке Norinchukin, медаи-компании TVT Media, поставщиков финансовых услуг MarketAxess и Azimo и о морском страховщике UK P & I Club.

"В 2019 году несколько компаний, в том числе Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды из-за Brexit", - заявили в министерстве.

Также сообщается, что агентство по иностраннім инвестициям Нидерландов ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность организации своей деятельности в Нидерландах после Brexit.