Как белорусы гнут диски и рвут шины в ямах на платных трассах 7 9.02.2019, 15:47

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Фото: kp.by

Белорусы едут на техосмотр по плохой дороге и везут по колдобинам квитанции об уплате пошлины.

Чем ближе к весне - тем актуальнее проблема ям и выбоин на дорогах. Жизнь показывает, что они появляются и на крупных республиканских трассах, которые являются платными.

На днях не повезло читателю abw.by Игорю. На 447-м километре дороги М1, в Борисовском районе, он за рулем Volvo угодил в яму. Результат - повреждения двух колес и дисков, что зафиксировали прибывшие на место ДТП инспекторы ГАИ.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

"В 8.05 все случилось. Я ехал первый, за мной - товарищ на микроавтобусе. У меня два колеса повреждены, у него одно. Нас ГАИ вместе оформляла. Ям там много, большие и маленькие, - сообщил Игорь. - По словам инспекторов из экипажа ГАИ, на прошлой неделе их вызывали на это место 15 раз, а руководство ДЭУ-69 было привлечено к административной ответственности. Я это тоже так оставлять не собираюсь. Буду писать жалобу/ходатайство о привлечении к административной ответственности тех, кто осуществляет надзор за содержанием дорог…

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Дорожные службы, к слову, появились после приезда ГАИ, выставили знаки и засыпали ямы. Фото самих ям опасно было делать: трафик большой, стояли на путепроводе в неудобном месте. Но фото колес высылаю".

Не меньше у автомобилистов претензий и к трассе М3 Минск - Витебск.

"Состояние дороги очень плачевное, и это в пределах 30-20 км от Минска. На прошлой неделе проезжал, видел 3-4 машины, все бортировали/снимали свои колеса. Было темно, поэтому и натыкались на эти ямы. И это платная дорога, за проезд по ней берут деньги! Только за что? Я хочу, чтобы это увидела общественность", - написал нам Сергей.

По его словам, по витебской трассе он ездит каждый день. "Машину очень жалко, да и небезопасно это", - отметил он.

3 февраля Сергей снял видео и сделал фото:

По словам очевидцев, вскоре дорожники установили знаки "Неровная дорога".

Фото: abw.by

Напомним, что ранее Минтранс сообщал, что реконструкцию М3 планируется завершить к концу 2020 года. Буквально вчера министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко назвал реконструкцию дороги М3 Минск - Витебск (до Плещениц) проектом "на перспективу".

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Фото: abw.by

И напоследок - видео о состоянии подъездных путей к станции техосмотра, где автомобилисты проходят ТО и куда предоставляют квитанции о уплате госпошлины за дороги.

"Акция: приедь на техосмотр по плохой дороге, заплати за дороги и думай о государстве что хочешь", - написал нам еще один Сергей. Речь идет о подъезде к ДС №119 по улице Борисенко в Гомеле.

"На видео видно, что народ, чтобы не убивать подвеску, находит пути объезда бездорожья. А кто-то вместо того, чтобы залатать дорогу, на месте объезда насыпал снежные горы. Да, там тротуар, но зимой он, похоже, вообще не чистится. Там рядом еще АТЭП, таможня и гаражные кооперативы", - написал нам Сергей.

Справедливости ради стоит отметить, что контроль за состоянием улиц в пределах населенных пунктов, как правило, находится в ведении местных служб ЖКХ, средства от госпошлины на эти цели не тратятся. И дорожники это всегда подчеркивают. Мы обычно отвечаем: а должен ли человек, заплативший и налоги, и пошлину за допуск своего ТС к участию в дорожном движении, разбираться в подробностях юрисдикции специальных организаций?