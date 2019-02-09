Брестчане о борьбе с курением: Государству не выгодно не продавать сигареты 11 9.02.2019, 16:33

Брестчане рассказали, что нужно сделать в стране для борьбы с курением.

«БГ» спросила брестчан, что нужно сделать в стране для борьбы с курением и как они относятся к табачным ларькам на остановках городского транспорта.

Фото: b-g.by

Галина, работает на железной дороге:

– У меня в семье, к счастью, никто не курит. И я очень рада, что ни у меня, ни у моих детей нет зависимости. К курильщикам я отношусь очень-очень плохо. А сейчас еще и наставили этих «Табакерок». Почему они находятся в общественных местах, на остановках? Я живу в таком районе, где стоит эта «Табакерка» на остановке, а в 500 метрах от нее – школа. Никто мер не принимает. «Табакерка» у меня ассоциируется с сигаретами. А как бороться… Я не знаю. Запретить! И в первую очередь в общественных местах.

Фото: b-g.by

Виктор, строитель:

– Сам я курю, но считаю, что нельзя курить там, где есть дети. Я против. Но государству не выгодно не продавать сигареты. Так что отказаться от продажи – не выход. Я даже не знаю, что нужно, чтобы человек бросил курить. Школьники, если захотят покурить, попросят кого-нибудь, и им купят. Вне зависимости от того, есть «Табакерки» или нет. В магазинах же все равно есть. Мне без разницы тоже, есть они или нет. А «Табакерка» ассоциируется с курением.

Фото: b-g.by

Екатерина, ИП:

– Я отрицательно отношусь к курению. Сама не курю и никому не советую. Чтобы избавиться от курильщиков, нужно просто запретить продажу табачных изделий на территории Беларуси. Ну я не знаю, что еще. К «Табакеркам» я отношусь нейтрально. Я сама не курю и подобными заведениями не интересуюсь. Для молодежи, возможно, и реклама. Но для некурящих… никак не влияет. «Табакерка» у меня ассоциируется с какой-то коробочкой. Просто у меня с табаком ничего не ассоциируется, я же не курильщик.

Фото: b-g.by

Ирина, пенсионерка:

– К курению я отношусь отрицательно! Но вот то, что человек не может покурить на своем балконе, – это неправильно. Балкон относится к частной собственности. Если там не курить, то где? Есть же люди, которые зависимы. Ну куда ему бежать? В общественных местах – да, согласна, где неогороженные места, нечего курить. Но балкон свой? «Табакерки» тоже влияют на количество курящих. Чем больше доступа к покупке сигарет, тем больше и покупают. Если человеку придется побегать за сигаретами один-другой квартал, то он подумает, бежать ему или нет. Поэтому я считаю, что это пропаганда курения. Тем более на остановках. Если мы запрещаем курить на балконе, то почему можно на остановке покупать сигареты?

Фото: b-g.by

Александр, фрилансер в SMM:

– Я не курю, но курил. Цены на сигареты заставили меня бросить. Цены в Евросоюзе, допустим, еще выше. На наши деньги по 5 – 7 рублей пачка. Плюс у них, если курят на улице, то делают это только в специально отведенных местах. С этим строго. Да и у них мало курильщиков. Там не ходят и не курят. Только стоя. К курящим отношусь нейтрально. Наличие «Табакерок» никак не влияет на курильщика. Он найдет, где купить сигареты. Ему все равно – пройти 50 или 100 метров до магазина. «Табакерка» у меня ассоциируется с сигареткой, табаком.

Фото: b-g.by

Денис, торговый представитель:

– Я не курю. Да и когда кто-то курит в общественных местах, не нравится. Особенно когда человек курит на всю остановку. Это совсем печально. Чтобы курильщиков было меньше, табак не должны продавать на каждом повороте. Это самое важное. Банальный принцип торговли: «я это вижу – я об этом думаю, а значит рано или поздно я это куплю». А у нас табачные ларьки плюс еще в магазинах. Причем с хорошей вывеской: приходи, покупай! Если я не ошибаюсь, то табакерка – это место, где хранился табак. Поэтому с этим и ассоциируется.

Ирина, не работает:

– Я не курю. Чтобы человек бросил эту привычку, нужно обязать людей к каким-то действиям, чтобы они думали и об окружающих, и о себе, в первую очередь. Должна быть антитабачная пропаганда. Я считаю, что курильщики и некурящие должны входить в положение обеих сторон. Пускай курят, допустим, не там, где стоят некурящие. То есть ограничить места. И так было бы проще избежать конфликтов.