Экс-защитник сборной Беларуси возобновил игровую карьеру 1 9.02.2019, 16:49

Иван Усенко

Хоккеист Иван Усенко будет выступать за оршанский «Локомотив».

Как сообщает Belarushockey.com, экс-защитник сборной Беларуси Иван Усенко принял решение возобновить игровую карьеру.

Усенко будет выступать за «Локомотив», в тренерском штабе которого как раз и трудился с октября прошлого года.

В октябре прошлого года Усенко объявил о завершении карьеры. Сезон 2017/18 35-летний защитник провел в «Шахтере», в 44-х матчах за который набрал 10 (1+9) очков.

Усенко выступал за минское «Динамо», «Юность», «Неман», «Шахтер» и другие клубы. В сборную Беларуси он привлекался на чемпионаты мира 2009-го, 2014-го и 2015-го годов. Защитник сыграл 21 матч за национальную команду на мировых первенствах, набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-4».

После 36 матчей «Локомотив» лидирует в экстралиге Б, на одно очко опережая «Могилев».