Какой «подарок» преподнесли власти слонимскому ремесленнику 9.02.2019, 17:20

Фото: gs.by

История о «развитии» малого бизнеса в Беларуси.

Лукашенко в своих выступлениях ратует за развитие среднего и малого бизнеса как важнейших составляющих развития экономики и государства. Однако, как выясняется, не все так гладко, как нам преподносят с больших трибун. Вот, например, представитель малого бизнеса, местный ремесленник Николай Евхута, сетует на то, что ему местная власть не дается заниматься своим любимым делом, которым он с удовольствием занимается, можно сказать, со школьной скамьи, пишет gs.by.

— Я сколько себя помню, все время занимаюсь народно-художественными промыслами, в частности резьбой по дереву и всем, что связано с деревом. Этот талант во мне развил учитель по трудам в восьмом классе. Затем я окончил художественное училище в Бобруйске.

Фото: gs.by

Лет пятнадцать назад вступил в Белорусский союз мастеров народного творчества, в состав которого входит около тысячи человек. Я участвую во всех выставках и ярмарках, которые проходят в Беларуси. Для Мирского замка мы со своими мастерами делали с нуля стулья, которые были в том веке. У меня есть ученики и ремесленники, которые в моей мастерской желают набраться опыта. Изготавливаем все, начиная от кружки и расчески до больших оригинальных панно на разную тематику, — зайдя в редакцию, рассказал ремесленник.

Свою продукцию Николай Евхута до недавнего времени беспрепятственно реализовывал в павильоне «Падарункі тут» в агрогородке Жировичи Слонимского района. Место для реализации своей продукции двенадцать лет назад его сыну выделил Слонимский райисполком. Тогда местная власть пошла навстречу ремесленнику, приняв решение утвердить акт выбора места размещения земельного участка для строительства павильона в Слонимском районе в д. Жировичи на улице Соборной на землях Жировичского сельского исполнительного комитета. Такое решение было принято экс-председателем райисполкома Мечиславом Костюком.

В 2007 году в соответствии с заключенным договором был разработан проект. Однако данный проект не был утвержден по причине того, что строительство объекта располагается в 500 метрах от Жировичского монастыря и исключительными правами на проектирование в указанной зоне располагает ГП «МГИ благоустройства и городского дизайна».

— Нами неоднократно предпринималась попытка заключить договор на проектирование торгового павильона. Переговоры проводились с представителем ГП «МГИ благоустройства и городского дизайна». Но по неизвестным нам причинам проектирование строительства постоянно откладывается. И нам до настоящего времени непонятны причины, почему с нами не хотят заключать договор на проектирование торгового павильона. Более того, я считаю, что это противоречит Директиве правителя Республики Беларусь от 31.12.2010г. №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь». Например, п. 2, в котором закреплена необходимость принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной собственности, создавать условия для беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности, — говорит Николай.

Фото: gs.by

В начале января 2019 года Николай Евхута получил повестку из управления землеустроительной службы Слонимского райисполкома по вопросу самовольного занятия земельного участка на улице Соборной в Жировичах.

— В новом году нам управление землеустройства преподнесло «подарок» в виде повестки. Опять мы всем мешаем, и ссылаются, что павильон — незаконное строение, поэтому мы должны его снести и освободить эту территорию без предоставления мне другого места. Ну раз я всем мешаю, тогда определите мне другое место и помогите официально все оформить, чтобы все было по закону.

Мне начальник землеустроительной службы Валерий Позняк сказал, чтобы я написал заявление в Жировичский сельсовет, все узаконим.

И я три года назад обратился с этим вопросом в Жировичский сельсовет, где обращение мое рассмотрели, но не помогли, прислали отписку, в которой сообщалось следующее: «Выделить плоскостное сооружение для торговли ремесленными изделиями на интересующей Вас территории не представляется возможным из-за отсутствия такового на балансе сельского исполнительного комитета». С тех пор прошло четыре года, нас никто не трогал, а в этом году мне напомнили, что я опять всем мешаю.

— Они пояснили, каким образом Вы всем мешаете?

— Они сослалась на указ, который гласит, что незаконные строения должны быть снесены без предъявления мне другого места. И с прошлым мэром тоже была такая же ситуация. Я к нему тоже обращался, на что он мне сказал: «Это ваша проблема».

Павильон Николая Евхуты, в котором продаются изделия народного помысла и которые пользуются спросом как у местного населения, так и у туристов, занимает всего двенадцать квадратных метров. Однако местная власть не может ремесленнику предоставить эти два десятка метров для реализации его продукции. Почему, выяснила корреспондент у начальника землеустроительной службы.

Фото: gs.by

— Его павильон на этой территории находится незаконно.

— Как он мог самовольно установить на этом месте павильон, наверное, ему кто-то разрешил это сделать?

— Специалистами нашей службы составлен протокол для обращения в суд. Поэтому по результатам рассмотрения протокола в суде я смогу вам что-то пояснить, — пообещал руководитель землеустроительной службы.

Суд состоялся 4 февраля. На нем присутствовала корреспондент «Газеты Слонимской». В этот день в суде Слонимского района рассматривалось дело об административном правонарушении в отношении ремесленника Николая Евхуты, который обвиняется в самовольном занятии участка по ул. Соборной в Жировичах (ст. 23.41 КоАП РБ).

Фото: gs.by

Дело рассматривал председатель суда Александр Ярмолик. В суд явился только обвиняемый, представителя землеустроительной службы не было.

Судья ознакомил обвиняемого с протоколом и просил пояснить ситуацию. Николай Евхута пытался донести до судьи, что на выделенном участке никакого капитального строительства им не производилось.

— У меня киоск передвижной, на фундаменте он не стоит, я на этом месте ничего не строил. Хотя на этой территории должен был быть построен капитальный киоск, для строительства которого выделялась земля 12 лет назад. У меня даже есть акт выбора земельного участка и решение Слонимского райисполкома. Был сделан проект, но он не был утвержден по причине того, что строительство объекта располагается в 500 метрах от Жировичского монастыря и исключительными правами на проектирование в указанной зоне располагает ГП «МГИ благоустройства и городского дизайна». Местная власть в то время приняла решение поставить киоск для реализации товара, чтобы поддержать слонимских ремесленников, так как в Жировичах бывает немало туристов. С тех пор мы работаем беспрепятственно.

Четыре года назад судом Слонимского района рассматривалось в отношении меня дело об административном правонарушении по факту незаконного самовольного занятия земельного участка. И я был освобожден постановлением судьи от административной ответственности на основании ст. 8.2 КоАП Республики Беларусь. До сих пор я спокойно работал, а сейчас, когда город готовится к Году письменности, мне предлагают самостоятельно убрать павильон. Другое место для торговли мне не предлагают, просто убирай торговый павильон с территории Жировичей, и все. От меня требуют какое-то разрешение, но мы работаем в других городах Беларуси, и никто никакого разрешения не требует. Если мой павильон так сильно мешает, так пусть мне предоставят другое место.

В те годы власть шла мне навстречу, а сейчас от меня требуют разрешение. Так пусть бы чиновники мне сказали, какой документ и у кого я должен взять. Ведь я даже не предприниматель, я ремесленник. Я обращался в ЖКХ, торговый отдел, со мной, как с физическим лицом, никто даже не может заключить договор.

Фото: gs.by

Судья, выслушав Николая Евхуту, сказал:

— За вами никто бегать не будет, надо обращаться туда, куда надо.

— Так подскажите куда, если меня все игнорируют и со стороны райисполкома я не получил поддержки. Подскажите, куда мне обратиться? — просил судью уточнить местный ремесленник.

Судья порекомендовал Николаю Николаевичу обратиться со своим вопросом к исполнительной власти.

— Надо идти и искать, кто занимается проектной документацией по реконструкции Соборной площади.

Николай Евхута в тот же день написал заявление, с которым обратился в Слонимский райисполком к заместителю председателя Владимиру Коту. В приемной чиновника ремесленнику посоветовали обратиться к начальнику землеустроительной службы, который пообещал мужчине помочь в решении проблемы.

Судебное заседание в отношении ремесленника Николая Евхуты продолжается.