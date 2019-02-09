Конгресс США готовит новый удар по российскому рублю и экономике РФ 9.02.2019, 17:24

Санкционная передышка подошла к концу.

Продолжавшаяся с ноября передышка в санкциях, которую России подарили сначала промежуточные выборы в конгресс, а затем приостановка работы правительства США, подходит к концу.

После 4-месячной паузы конгресс возвращается к обсуждению новых мер против РФ, которые варьируются от запрета на инвестиции в государственный долг до отключения госбанков от мировой системы долларовых расчетов, передает finanz.ru.

Первые слушания в новом составе конгресса состоятся во вторник, 12 февраля, в финансовом комитете палаты представителей, следует из анонса на сайте ведомства. Их заявленная тема - «Использование санкций и экономического госуправления в контексте национальной безопасности США и внешнеполитических вызовов».

Хотя комитет намерен рассмотреть все попавшие под санкции страны, включая Иран, Северную Корею и Венесуэлу, «особый фокус» будет сделан именно на России, говорится в меморандуме на сайте комитета.

С 2014 года США наложили санкции на российских физлиц, компании и госструктуры за «вмешательство в выборы, агрессию в Украине и в Крыму, химическую атаку в Великобритании, действия в Сирии, невыполнение санкций против КНДР и нарушения прав человека», однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы «удержать» российское руководство «от посягательств на интересы США и общемировые ценности», констатирует комитет.

В связи с этим будут рассматриваться меры для «усиления экономического давления на РФ», подчеркивается в документе.

За прошлый год в американский конгресс поступило 10 законопроектов о мерах против России.

Первый - S.2313 (H.R.4884) - был внесен 16 января и требует заблокировать активы 6 госбанков, «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, запретить инвестиции в новый госдолг, а также расширить санкции против чиновников и олигархов.

Проект H.R. 5428 от 5 апреля требует блокировки активов и запрета на долларовые расчеты уже для 7 госбанков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и ВЭБ), а также ограничений на операции с деривативами.

Проект S.2780 (H.R.6475, H.R. 6573) был внесен 26 апреля и требует признать Россию государством-спонсором терроризма.

Следующий документ - H.R.5910 - появился 29 мая и требует киберсанкций в ответ на кампанию дезинформации.

18 июля в Сенат внесли закон (S.3229) о полном запрете на финансирование российских энергопроектов (S.3229). Тогда же в палату представителей поступил смягченный вариант санкций против госбанков (H.R.6423), согласно котором под ограничения должны попасть лишь 3 из них.

1 августа все эти инициативы были суммированы в итоговый законопроект (S.3336), который поддержали обе партии. Помимо новых санкций против новых чиновников и олигархов он требует, чтобы как минимум один госбанк был отключен от возможности проводить долларовые расчеты, а иностранным инвесторам было бы запрещено покупать новые облигации правительства РФ.

Именно санкции против госбанков - наиболее опасный для России сценарий. По сути он означает слом системы обращения долларов в стране, говорит аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

Все транзакции в американской валюте проходят через корсчета в банках США. И если последним запретят работать с российскими банками, спасать ситуацию придется ЦБ и Минфину за счет своих резервов, а конвертация долларовых вкладов в рубли станет реальностью.

«Можно ожидать волны оттока капитала с российского рынка, что приведет к усилению давления на рубль», - писал в августе главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Курс доллара подскочит до 76 рублей, экономика возобновит падение, ЦБ придется поднять ключевую ставку до 8,75% годовых и, возможно, «даже внедрить мягкий контроль над движением капитала», перечислял последствия он.

Инициативами конгресса дело не ограничивается. По-прежнему висит «дамокловым мечом» второй раунд санкций от администрации Дональда Трампа за отравление Скрипалей. Новые меры готовятся из-за инцидента в Керченском проливе и отказа Кремля вернуть Киеву задержанных моряков, предупредил 31 января спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Ужесточение санкций - это вопрос ближайших месяцев, причем уже анонсированные меры могут быть впоследствии расширены, прогнозирует международное рейтинговое агентство Moody’s. К ограничениям на покупку нового госдолга может добавиться запрет даже держать бумаги правительства РФ (санкции против вторичного рынка). Те же меры могут быть применены к облигациям банков.

Если санкции будут жестче, чем ожидается, это может привести к новому снижению суверенного рейтинга России, предупреждает Moody’s.