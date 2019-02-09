15 уголков в Европе, о которых мало кто знает 7 9.02.2019, 17:41

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Эти места удивляют туристов.

Многие туристы со скрипом выбирают страну, куда поехать отдохнуть. Поэтому выбор ограничивается в основном банальными местечками, которыми уже никого не удивишь. Эта подборка «Великого мира» как раз для тех, кто не хочет ехать в шаблонные страны. Здесь собраны 15 стран Европы, о которых мало кто знает, но они безупречны для отдыха.

Франция, Рокамадур

Этот средневековый городок, который расположен на холмах, идеален для любителей уединенного отдыха.

Словения, озеро Бохинь

Горное озеро, входит в национальный заповедник Триглав.

Греция, Самос

Остров Эгейского моря, откуда родом такие великие умы, как Пифагор, Эпикур и Аристарх. Геродот называл его колыбелью 3 чудес света.

Франция, Ментон

Яркий городок, в котором смешалась и Франция и Италия (граница рядом). Здесь уже 4-й век в большом количестве выращивают цитрусы.

Италия, Позитано

В этой горной деревушке, близ Амальфитанского побережья, любит отдыхать Софи Лорен.

Португалия, Мадейра

На этом острове постоянная весна. Тут очень много подобных домиков-шалашей, вина и морепродуктов.

Словения, Пиран

Городок у Адриатического моря. Тут полно архитектуры венецианской архитектуры. Его даже называют музеем.

Италия, Альберобелло

Эти домики построены без соединительного раствора. Очень милый, словно игрушечный, городок.

Бельгия, Динан

Именно здесь варят знаменитое пиво Notre-Dame de Leffe, в одноименном аббатстве.

Италия, Портофино

Необычайно красивое местечко с развитым рыболовством, у Лигурийского моря.

Хорватия, Хвар

Солнечный и самый длинный остров Адриатики для туристов.

Мальта, Меллиха

Этот древний городок существует еще со времен Византии.

Черногория, Свети-Стефан

Для туристов на этом острове специально отреставрировали отель Aman Resorts.

Норвегия, Лофотенские острова

В этом архипелаге, который находится за Полярным кругом, Много красивых рыбацких деревушек. Благодаря Гольфстриму тут комфортно жить и отдыхать.

Греция, Каламбака

Центр страны, находится у скал Метеоры, и там есть известный комплекс восьми скальных монастырей.

А куда бы Вы поехали из этого списка?