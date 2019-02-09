Возмездие неизбежно 27 Николай Автухович, Facebook

9.02.2019, 17:49

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Николай Автухович

Политзаключенный Николай Автухович - о событиях 2010 года.

Ровно 10 лет назад, в 6 часов утра в мой дом ворвались бойцы спецназа. В тоже время, если не ошибаюсь обыски и аресты проходили ещё по восьми, а может и по десяти адресам. Чуть позже я узнал, что в операции принимало участие более 150 представителей милиции и спецслужб.

Это сколько народных денег было потрачено на спецоперацию, с надуманным обвинением, если учесть то, что силовиков из Гродненской области было минимум. В основном Минск и Брестская область.

Я уже писал, что обвинение в суде рассыпалось, как карточный домик. Свидетели в суде рассказали, как следователи учили их, что нужно говорить в суде. Но никто из тех, кто выдумал это обвинение, не понес никакого наказания.

Вернуться домой я смог только через пять лет и два месяца. Хотя администрацией тюрьмы-1 предпринимались серьезные попытки продлить мне срок по ст.411. Но отбился, побоялись, что вскрою шею, как обещал, и отпустили. Но с надзором на 16 месяцев. Потом надзор продлили, хоть и с огромными нарушениями, но ещё на 6 месяцев.

Каждую ночь, по два раза на протяжении 22 месяцев ко мне в дом приходила милиция и проверяла, дома я или нет. Первую проверку они делали от полуночи до часа ночи, а второй раз приходили от 3 до 5 часов утра. Я ходил как лунатик.

Если бы вы знали, как я хочу, чтобы эти мрази прошли такую же школу жизни. Они все думают, что их произвол застрахован от возмездия. Не надейтесь.

Предлагаю всем участникам произвола, всем кто составлял липовые бумаги, кто их подписывал, кто руководил и являлся прямым начальником этих беспредельщиков, следователям, прокурорам и судьям, уже сейчас покаяться и просить у Бога прощения, только так, чтобы я это почувствовал.

Николай Автухович, Facebook