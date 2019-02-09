На какие Audi можно рассчитывать белорусам с бюджетом от $700 до $10 000? 1 9.02.2019, 18:18

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Что из Audi предлагается на белорусской «вторичке».

Факт: белорусы любят Audi. Правда, былые времена с возможностью пригнать что-то относительно "свежее" и "живое" из Европы прошли - во многом остается надеяться лишь на внутренний рынок и удачу. Посмотрим, что из Audi предлагается на белорусской "вторичке" при условии, что бюджет на покупку ограничен $10.000, пишет abw.by.

До 2000 долларов

В ценах в категории до $2000 - "разброд и шатание". Одни и те же модели можно отыскать с двукратной (а то и большей) разницей в стоимости. Впрочем, ценообразование - вопрос отдельный и обширный, поэтому посмотрим на актуальные предложения. В $700 оценена Audi 100 C4 1989 года с 2,3-литровым бензиновым двигателем.

Фото: abw.by

Вот что пишет продавец: "Авто на ходу, совсем дешево для рестайлинговой модели, лобовое, фары, фонари, стекла целые, 4 "зимы", спереди новая, печка дует, центральный замок, закрываются все двери и багажник, внешне без дыр". Отдельно упоминается цена: $700 не предполагают торга, а тем, у кого сумма на покупку авто меньше, продавец предлагает поискать "жигули".

Еще один вариант за относительно "недорого" - Audi 80 1985 года с 1,6-литровым турбодизелем. Его продают в связи с переездом в другую страну: до этого машина "была у дедушки больше 20 лет" и "бралась для доведения до ума".

Фото: abw.by

Продавец сообщает, что кузов авто в "родной" краске и без гнили. О техническом состоянии говорится следующее: "Сделана турбина, 3 года гарантия, документы есть. Заменены все прокладки, масла, фильтр - все новое стоит. Новая зимняя резина проехала 200 км... По ходовой вопросов нет". Стоит Audi $1500, с предложениями "отдать за $600" продавец просит не звонить.

До 4000 долларов

С бюджетом до $4000 можно рассчитывать на Audi 100 уже новее. За $3600 выставлен на продажу экземпляр 1994 года с 2,5-литровым турбодизелем, МКПП и пробегом 457.000 км. Чего ожидать покупателю? "В отличном состоянии, в ДТП не участвовала, аккуратная эксплуатация, своевременное ТО. Вопросов по техническому состоянию нет, все работает, включая лампочки на панели приборов".

Фото: abw.by

"В общем, авто для тех, кто разбирается в том, что перед ним стоит", - выносит вердикт продавец.

А вот за один из экземпляров Audi A4 B5 1995 года продавец просит $2350. По его словам, с двигателем и ходовой частью проблем нет, а вот кузов требует внимания. Если пороги еще обработаны и вроде бы не собираются "сдаваться", то кузовные элементы все же "желательно покрасить".

Фото: abw.by

Среди преимуществ авто отмечен пройденный до ноября 2019 года техосмотр, а также "одни руки" с августа 2013 года. Автомобиль на ходу каждый день.

До 6000 долларов

"Едем" дальше. В ценовом сегменте $4000-6000 на рынке в порядке убывания преобладают модели A6, A4, A8 и A3. Есть и другие, но их значительно меньше. Разнообразия ради отыщем A8 - один из экземпляров продается спустя 5 лет владения. Автомобиль оснащен 4,2-литровым двигателем с установленным ГБО 4-го поколения, "автоматом" и успел "набегать" 540.000 км с 1999 года.

Фото: abw.by

Состояние обещано отличное: "Все обслужено своевременно и работает отлично! Все горит, светится и нажимается. Кондиционер холодит прекрасно. Газ 4-го поколения, баллон 90 литров. Работает хорошо! Плюс комплект литых дисков с летней резиной 245/45 R18". Цена может показаться "кусачей" - ровно $6000 с минимальным торгом возле автомобиля.

А теперь А3. Один из представителей продается за $4250 - это автомобиль 2003 года с 1,9-литровым дизелем и "механикой". Если верить продавцу, у машины было всего два владельца. Текущее состояние с учетом проведенных работ должно быть неплохим: 30.000 км назад был произведен капитальный ремонт двигателя, заменено сцепление, отремонтирована подвеска. "Из последнего ремонта 4000 км назад: ГРМ, помпа, "расходники". Спереди стоит почти новая зимняя резина "Пирели", сзади - "Континенталь" с износом 20%".

Фото: abw.by

Причиной продажи авто обозначена смена места жительства. Видимо, расставаться с машиной будет нелегко, потому что "интересный интерьер внутри, приятная подсветка, ну и самое главное и выделяющееся в этой машине - динамика разгона и маневренность, наряду с низким расходом топлива, ну и, конечно, харизма "Ауди", - не удержался от похвалы продавец.

До 8000 долларов

Переходим к автомобилям подороже. В одном из объявлений предлагается Audi A4 B6 2004 года с 1,8-литровым чипованным примерно до 200 л.с. двигателем. Из доработок отмечены звуковая система (динамики Morelli, "голова", сабвуфер и усилитель Pioneer), шумоизоляция дверей и багажника, а также кузов, обтянутый пленкой еще в 2013 году.

Фото: abw.by

О техническом состоянии продавец выражается лаконично: все в полном порядке. A4 оценен в $7600 - цена окончательная и без торга. Из бонусов для покупателя - 6 метров пленки для обтяжки на непредвиденные случаи.

Еще один яркий автомобиль - Audi TT 2002 года с 1,8-литровым турбированным двигателем. Не очень практично, не очень ликвидно, тем не менее. "От машины все в восторге. Всегда будет в центре внимания", - пишет продавец.

Фото: abw.by

О состоянии сообщается следующее: "Родной" пробег 187.000, своевременное обслуживание, по мотору, коробке и подвеске вложений не требует, тормоза отличные, по электрике проблем нет". Стоимость ТТ - $6500. Продавец готов на любые проверки на СТО, но за счет покупателя.

До 10.000 долларов

Повышаем планку до $10.000 - наиболее массовыми моделями в этом сегменте являются A6, A4, A8 и A3.

Типичное объявление выглядит примерно так: "Автомобиль ухоженный, в отличном состоянии, все исправно работает, ошибок нет, каждый день на ходу! Вовремя обслуживается! Салон не затерт, не прокурен, ухожен. АКПП, как и двигатель, работают без нареканий!"

Фото: abw.by

Именно с таким описанием продается Audi A6 2008 года с 2-литровым дизелем и 210.000 км пробега. Из подробностей сообщается о новом аккумуляторе и вырезанном сажевом фильтре, из минусов отмечены "небольшие нюансы по кузову". Стоимость авто - $9500 с возможностью обоснованного торга.

И напоследок - нетипичное объявление.

"Отрываю от души свою любимую ласточку... Ухаживала за ней как за ребенком и даже не думала, что придется продавать. Но когда мой близкий человек предложил добавить мне на новый автомобиль, то я, конечно же, согласилась, ведь всегда мечтала купить себе Porsche Panamera. Теперь мечта сбылась" - вот так плавно раскрывается причина продажи Audi A3 2009 года с 1,4-литровым двигателем и "механикой".

Фото: abw.by

Точно так же душевно и открыто продавец рассказывает и о состоянии автомобиля: "Машинка в отличном состоянии, обслуживалась всегда раньше срока, так как у нас имеется собственная студия по обслуживанию автомобилей, да и по характеру не люблю тянуть до последнего".

Оценивается Audi A3 в $8300. "Торг может быть, но минимальный, думаю, понятно почему", - предостерегаются любители сбросить цену.