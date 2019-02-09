Парламент Греции ратифицировал протокол о вступлении Македонии в НАТО 9.02.2019, 18:22

Голосование в парламенте Греции вызвало жаркие споры.

Парламент Греции 8 февраля ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что голосование в парламенте Греции вызвало жаркие споры, в результате 153 депутата проголосовали за, против выступило 140.

Премьер-министр Алексис Ципрас после голосования заявил, что греческий парламент "выполнил свой патриотический долг".

В соответствии с правилами НАТО, членство в нем Македонии теперь должно быть одобрено каждым государством-членом.

Процесс ратификации обычно занимает около года, ожидается, что Северная Македония официально вступит в Альянс в 2020 году.

Спор относительно названия Македонии длился около 30 лет. Греция блокировала евроинтеграционные устремления Македонии, протестуя против названия этого государства, которое Афины считают греческим этнонимом.

2 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции объявили, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония".

19 октября парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, которые необходимы для переименования страны.

11 января 2019 года парламент утвердил новый текст конституции с поправками.

25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в Республику Северная Македония.

29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Македонии.