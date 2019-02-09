«Больше нет желания связываться с государством» 3 9.02.2019, 18:35

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Трест «Белтрансстрой» не выплачивает зарплаты сотням работников.

В редакцию belsat.eu обратился бывший работник ОАО «Трест Белтрансстрой» Илья Н. (своей фамилии полностью он назвать не пожелал). Минчанин утверждает, что крупная государственная строительная организация, в которой он проработал почти 14 лет, перестала платить зарплату ежемесячно и он был вынужден уволиться из-за регулярной задержки выплат.

Илья уволился из «Белтрансстроя» еще в мае 2018 года и подал иск в суд, чтобы получить деньги за последние два месяца. Согласно решению суда, организация обязана выплатить ему 2000 рублей – по 800 рублей в месяц плюс пеня за задержку.

«Расчет со мной не провели до сих пор. Суд я выиграл, но сейчас уже не знаю, что делать. Обращался и в Генеральную прокуратуру, и в Администрацию президента – никто не смог помочь», – жалуется мужчина.

Документы, размещенные на официальном сайте ОАО «Трест Белтрансстрой» свидетельствуют: на сегодняшний день (от 17 января 2019 года) организация находится в процессе санации, так как ранее оказалась на грани банкротства и обратилась за помощью к государству. По словам бывшего работника, это является причиной того, что трест не может рассчитаться ни с ним, ни с его бывшими коллегами.

«В подобной ситуации оказались еще 400 человек», – говорит Илья.

Из протокола заседания Минархитектуры и строительства по делу экономической несостоятельности треста указано: предусмотрено предоставление «средств Республиканского инновационного фонда на безвозмездной основе в размере 16, 9 млн рублей. Этот фонд находится в структуре Государственного комитета по стандартизации, который, в свою очередь, подчинен Совету министров. На сайте Госстандарта отмечается, что инновационный фонд проводит конкурс на финансирование из бюджетных средств научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических проектов. Оказывается, фонд решил поддержать обанкротившийся строительный трест.

«Самое интересное, что те, кто довел трест до такого состояния, или без проблем уволились без невыплаченных долгов, или спокойно работают и получают жалование, не задерживают его себе», – говорит Илья.

Сейчас минчанин устроился на работу в коммерческую организацию.

«Больше нет желания связываться с государством», – говорит он. Но надежда все же получить свои 2 тысячи рублей у него осталась.

Получить комментарий руководства ОАО «Трест Белтрансстрой» по телефону не удалось. Belsat.eu направил письменное обращение с просьбой разъяснить ситуацию.

ОАО «Трест Белтрансстрой» существует с 1940 года, им были построены многочисленные дороги, путепроводы, вокзалы, мосты, социальные объекты. До банкротства на предприятии работали около 1700 человек.

По итогам 2017 года, выручка треста достигла 47,3 миллионов рублей и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 78,9%. Чистый убыток составил 5,3 млн рублей, следует из документов, подготовленных к собранию акционеров. Кредиторская задолженность достигла 35, 5 млн рублей.

В 2018 году 99,83% акций ОАО «Трест Белтрансстрой» находились в госсобственности (Госкомитет по имуществу – 59%, холдинг «Белстройцентр» – 40,8%). Остальные 0,17% акций были распределены среди физических лиц, преимущественно работников предприятия.

В последние годы топ-менеджеры из системы треста попадали под уголовное преследование. В апреле 2016-го был задержан главный инженер СМП № 667 при получении взятки в размере 10 тысяч долларов. Следствие установило, что за взятку (общая сумма которой составляет 40 тысяч долларов) он готов был «закрывать глаза» на недостачи, которые могли быть в строительных материалах, поставляемых тресту. За это мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В прошлом году был осужден бывший начальник СМП № 715, который использовал подчиненных для выполнения работ в личных целях.