Лубянско-измайловский президент 3 9.02.2019, 19:11

3,105

Тайны Владимира Путина.

20 лет назад, весной 1999 года, в Кремле искали "наследника". 26 марта Владимир Путин был назначен секретарем Совета безопасности РФ, сохранив за собой пост директора ФСБ. Уже к началу мая Ельцин принял решение о передаче власти Путину. Кто на самом деле продвигал его наверх? Были ли у Путина могущественные покровители или спонсоры, имена которых мы до сих пор не знаем? Редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов изучает малоизвестные стороны биографии президента России. В беседе c “Радио Свобода” Круглов рассказал о причинах внезапного взлета петербургского чиновника.

– В 1990-е годы криминальные группировки были могущественней многих политиков. Вряд ли их не заботило, кто станет "преемником"…

– К концу правления Ельцина в России сложилось две крупнейшие ОПГ мирового уровня, располагавшие огромными ресурсами, – Измайловская и солнцевская ОПГ. Обе крышевались спецслужбами, так что Путину, идя в президенты, предстояло договориться с ними. Обе эти группировки, которые являются по сути одной подольско-измайловской ОПГ, все годы правления Путина прекрасно себя чувствуют.

С приходом Путина измайловским бандитам отдали Одинцовскую таможню, через которую был налажен нелегальный экспорт оружия. Курировал этот бизнес Юрий Заостровцев. Этого показалось мало, и одновременно чекисты с бандитами наладили там встречный канал контрабанды – мебели из Германии. Что получило огласку в свое время из-за ссоры между двумя кланами урко-чекистов: патрушевские против группы Черкесова-Золотова. В 2004 Заостровцев был вынужден уйти в отставку, к тому моменту он был уже замдиректора ФСБ. Но никакого наказания не понес, естественно, а измайловские так и сидят на Одинцовской таможне до сих пор.

Подольская ОПГ прославилась организацией аферы "Ландромат" по выводу из РФ и отмыву около 50 миллиардов долларов в 2011–13 годах. Центром аферы был Подольск, местный Промсбербанк под контролем бандитов. Именно через Подольск шли все эти левые переводы за рубеж по решениям молдавских судов, всё, что до сих расследуют в Европе. Подольские – также участники "колумбийского бартера", на котором делает деньги ГРУ.

– Что это такое?

– Оружие продаем наркокартелям, наркоповстанцам в джунглях. Они расплачиваются кокаином. Когда построят Путин-центр в Петербурге, там будет отдельный зал про это. Может быть, будет еще зал "Венесуэла". Там ведь жена у Мадуро – наркобаронша местная, кокс – это часть их "революционной диктатуры".

– Недавно 9,5 тонн кокаина задержали на российском судне в Африке, в Кабо-Верде. Больше чем на один миллиард долларов. Тоже "колумбийский бартер"?

– Это Кинахан. Такой наркокартель в Европе, сравнительно новый, возник в начале 2000-х. Совместное детище колумбийцев, ГРУ и ирландской братвы. Его основатель – Кристи Кинахан, неоднократно судимый ирландский уголовник. Ему помогает сын – Дэн Кинахан. Оба долго жили в Марбелье на юге Испании, последние годы перенесли штаб-квартиру в Дубай, в Эмираты.

Кристи Кинахан

– Как работает этот картель?

– Берет оптом наркоту у производителей: кокаин – в Латинской Америке, гашиш – в Марокко, завозит в Европу и занимается дистрибуцией. Сдает партии марсельской мафии, неаполитанской, семье Адамс (лондонские бандиты-ирландцы). Кроме того, Кинахан – крупный игрок на черном рынке оружия.

Боевая сила картеля – ирландские гангстеры. Базируются они в Дублине (Ирландия) и Коста-дель-Соль на юге Испании. Там как раз на другом берегу – Марокко, крупный перевалочный пункт. Сами главари картеля, отец и сын Кинаханы, живут в Дубае, их личная гвардия – ветераны спецназа ГРУ, своим ирландцам они доверяют меньше. Как пишут в западной прессе, Кристи Кинахан даже русский язык выучил, чтоб легче общаться с коллегами.

– В чем еще роль ГРУ, кроме обеспечения личной безопасности для боссов картеля?

– Поставки оружия, помощь с отмывом выручки. Подольско-измайловская ОПГ тут как раз кстати, подшефная ОПГ при путинских спецслужбах.

– А корабль Eser, который вез кокаин на миллиард долларов, откуда там русские?

– Вообще морской перевозкой наркоты для Кинахана занимаются турки, турецкие бандиты. Это их специализация исторически. Я не думаю, что русские моряки на том корабле – из картеля. В России много моряков торгового флота, а работы нет, вот и нанялись на контейнеровоз в южных морях.

Кокаин, изъятый на судне Eser

– В связи с операциями ГРУ в последнее время постоянно упоминается имя Евгения Пригожина, "повара Путина". Как Путин подружился с Пригожиным и почему этот человек обладает такими небанальными возможностями?

– В русском жаргоне есть такой новый глагол: фронтить. То есть работать фронтменом – изображать, что бизнес твой, прикрывая его реальных хозяев. Вот Пригожин – фронтмен Путина.

Роман Цепов

Пригожин – квартирный вор и гоп-стопщик, провел молодость в тюрьме. В 90-е он примкнул к ОПГ Миши Кутаисского в Петербурге. Отвечал там за какие-то магазины. Потом стал трактирщиком – открыл несколько ресторанов (на деньги Миши). А потом Мишу кинул. Это где-то году в 2001-м произошло. Миша на него наехал, но Пригожин ушел под Рому Цепова – был такой авторитет, старый друг Путина и Золотова.

Рома в начале 2000-х был на коне. Если раньше он был авторитетом и решальщиком городского значения, то теперь вместе с Путиным вышел на всероссийский уровень. У него было куплено все МВД по Северо-Западу.

Цепов практически открыто организовывал убийства. Например, в 2003 году убили Руслана Коляка (авторитет Пучеглазый, тамбовская ОПГ). Весь его бизнес и активы отошли Роме. Так Цепов в одном интервью чуть ли не открытым текстом сказал о своей причастности к преступлению: мол, да, у меня с Коляком был конфликт, а об убийстве его я узнал первым, раньше прессы и милицейских сводок… Вполне прозрачный намёк.

В общем, Пригожин правильно сделал ставку, когда пошел под крышу к Цепову и Золотову.

– Но Цепова самого убили в сентябре 2004 года?

– Пригожин к тому времени уже попал в ближний круг Путина. И кроме того, хотя Цепова отравили (по симптомам – полонием), но Золотов-то остался и был начальником личной охраны Путина еще долго. У них же был тандем неразлучный: Цепов-Золотов. Кстати, в период, когда Цепов особо активно занимался бандитизмом, в 2003–2004 годах, резко пошло в гору благосостояние Золотова – дворцы появились, родня вся стала мультимиллионерами.

– В марте 2000 года, перед избранием Путина, вышла статья Марины Салье: "Путин – президент коррумпированной олигархии". Марина Салье, бывший депутат Ленсовета, которая расследовала деятельность Путина в мэрии у Собчака, призывала не допустить его к власти…

Марина Салье

– Она была права, хотя расследовала всего один эпизод деятельности Путина в 90-е – аферу "Сырье в обмен на продовольствие". Она не знала того, что знаем мы сегодня: подробностей приватизации морского порта, где Путин был в доле с бандитами; приватизации городских АЗС и нефтебаз, которые Путин отдал тамбовской ОПГ.

Не знала она о транзите кокаина через порт, о чем говорили на суде по делу Литвиненко. Не знала про дело фирмы SPAG – российско-немецкой компании, которая отмывала в Петербурге деньги картеля "Кали". Причем создавал SPAG тоже Путин на пару с Владимиром Смирновым – первым председателем кооператива "Озеро". Не знала Марина Салье и про "дело 20-го треста" – уголовном деле 1999 года о многолетних хищениях бюджетных денег в мэрии Собчака, где Путин был фигурантом.

Салье расследовала всего одну первую аферу с сырьем 1992 года. Но этого ей хватило, чтобы составить мнение о Путине. Собственно, с Марины Салье началась путинология – работа исследователей по написанию реальной (не вымышленной пропагандой) биографии г-на Путина.

– В феврале этого года исполняется 27 лет докладу Марины Салье об этой афере "Сырье в обмен на продовольствие". Все ли сегодня ясно о механизмах аферы и ее бенефициарах? Остался ли кто-нибудь из них в окружении президента Путина?

– Прежде всего должен сказать, что благодаря Марине Салье мы точно знаем, чем занимался Путин в момент распада СССР, который он теперь так оплакивает: "крупнейшая геополитическая катастрофа 20-го столетия" и т. д.

В момент агонии СССР (конец декабря 1991 года плюс первые новогодние дни 1992 года) Путин и его подельники по Комитету внешних связей мэрии Собчака лихорадочно выдавали лицензии на экспорт сырья из госзапасов.

Лицензии выдавались всяким левым фирмам под предлогом того, что надо продать сырье за рубеж и купить продовольствие для голодающего города – в Питере в конце 1991-го стояли очереди за хлебом, как в блокаду. Лицензии выдали, сырье вывезли, а деньги, как известно, украли. Что и получило название: афера "Сырье в обмен на продовольствие".

– Вы назвали действия Путина мародерством в одной из ваших статей.

– А как называются люди, которые в момент безвластия или войны грабят склады, магазины, своих земляков, стоящих в очередях за едой? Мародеры. Вот Путин был мародером в момент распада СССР. Склады растаскивал.

– Как развивались события дальше?

– Уже 10 января 1992 года депутаты Петросовета забили тревогу, создали комиссию Марины Салье для расследования бурной деятельности Владимира Владимировича. 23 февраля 1992 года комиссия представила свой отчет ("доклад Салье"), где потребовала отстранить Путина с должности за воровство и передать дело в прокуратуру. Доклад Салье был также передан в прессу, в марте о нем написала "Новая газета" и еще ряд изданий. Возник большой скандал.

Однако Собчак приложил все свои связи в Кремле, у Ельцина, чтобы не дать делу ход. Кроме того, в докладе Салье всплыла переписка Путина с Москвой – с Гайдаром, Авеном (в то время министр внешней торговли, ныне совладелец Альфа-Банка).

Из этой переписки следовало, что действия Путина были в целом санкционированы Москвой, они были в курсе выдачи лицензий. А учитывая, что в итоге было украдено больше 100 миллионов долларов, подозрение могло пасть и на Авена с Гайдаром. Короче говоря, Собчак и Москва предпочли дело замять.

Фрагмент "Доклада Салье" об отстранении Владимира Путина от должности

– Остались ли белые пятна в расследовании аферы "Сырье в обмен на продовольствие"?

– Там до сих пор много неясного. Например, пропали 150 тысяч тонн нефтепродуктов. Путин выдал лицензию на их вывоз некой фирме "Невский дом", которая потом пропала. Судя по документам, нефтепродукты ушли с Киришского НПЗ в Англию. Всего на 30 с лишним миллионов долларов.

Давайте посмотрим на детали. Экспорт с Киришского НПЗ в 1992 году и все 90-е контролировала очень узкая группа людей во главе с Тимченко. Без них ничего оттуда уйти не могло.

Далее – фирма "Невский дом". Владельцев её не нашли. Было подозрение, что это Смирнов из "Озера", финансист тамбовской ОПГ, но эта версия не нашла достаточно подтверждений.

Зато человек, который подписывал документы от "Невского дома" и числился там зам. директора, это вполне реальный персонаж, известный в узких кругах, – Витенберг Владимир Михайлович. В советское время – офицер угрозыска, который потом перешел в бригаду Руслана Коляка (Пучеглазого). Коляк – это тамбовская ОПГ. То есть нефтепродукты вывозили Путин, Тимченко и братва.

– А что была за история с заменой фирмы, на которую Путин оформлял лицензию на экспорт нефтепродуктов. Ведь сначала вместо "Невского дома" планировали дать лицензию другой фирме, московской?

– Поначалу действительно планировалось, что 150 тысяч тонн нефтепродуктов повезут за рубеж москвичи. Но потом все переиграли по ходу пьесы, и Путин дал лицензию питерской конторе.

– Кто были эти "москвичи", о которых вы говорите?

– Солнцевские. Григорий Мирошник, соратник авторитета Могилевича (кличка Сева). Сначала Путин заключил договор на вывоз сырья с фирмой Мирошника. Она называлась "Интеркомцентр Формула-7". Но потом по неизвестным причинам все передали "Невскому дому".

– Кто такой вообще Семен Могилевич? ФБР называло его "босс боссов" русской мафии. Откуда его люди появилась в афере "Сырье в обмен на продовольствие"? Могилевич как-то связан с Путиным?

– Говоря о солнцевской ОПГ, некоторые представляют себе, что это просто банда качков из подмосковного пригорода, которые собирали дань с коммерсантов в Москве и наводили шорох в столице в лихие 90-е.

Однако немногие знают, что все 90-е у солнцевских было две территориальные базы – Москва и Будапешт. В Венгрии с 1990 года работал "международный филиал" солнцевской ОПГ под руководством авторитета Могилевича. И этот международный филиал был под крышей ПГУ КГБ, а потом СВР.

Семен Могилевич – скриншот c сайта ФБР

– Служба внешней разведки – это наследники ПГУ КГБ после распада СССР…

– Да. И подшефных бандитов они тоже унаследовали. В "филиале" в Будапеште бойко шла торговля оружием, которого после СССР остались горы. Через солнцевских чекисты и генералы продавали его по всему миру.

В докладе ФБР "Организация Семена Могилевича" в 1996 году будапештский "филиал" солнцевской ОПГ был назван крупнейшей площадкой по нелегальной торговле оружием в Восточной Европе в то время. В дальнейшем Могилевич действительно удостоился от ФБР звания "босс боссов" русской мафии, был в топ-10 розыска ФБР. Однако Сева – это босс именно солнцевской мафии, один из её основателей.

Кроме того, через созданный Севой "филиал" в Венгрии в 90-е шли встречные потоки контрабанды из Европы в РФ: водка "Распутин", спирт "Роял", льготные сигареты РПЦ. Льготы эти пробивал Кирилл, будущий патриарх, а тогда – глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС). Весь импорт по церковным льготам вела такая фирма "Ника" при ОВЦС, которая контролировалась солнцевской ОПГ.

– Патриарх Кирилл вел бизнес с солнцевскими?!

– Ну, он же тоже на ПГУ всю жизнь работал. "Агент Михайлов".

– Как долго существовал филиал солнцевской ОПГ в Будапеште?

– Примерно с 1990 по 1999 год. В 1999 году под давлением ФБР Могилевич был вынужден свернуть лавочку и вернуться в Россию.

– Путин лично знаком с Могилевичем?

– Литвиненко утверждал, что они знакомы с 1993 года, когда Сева приезжал в Питер с визитом. То есть на момент аферы "Сырье в обмен на продовольствие" они не были знакомы. Скорее всего, Путину просто рекомендовали работать с Могилевичем его старшие товарищи из ПГУ КГБ. Однако с фирмой Мирошника возникли какие-то проблемы, и операцию передоверили питерским чекистам.

– А что было про знакомство Путина и Могилевича в "пленках Мельниченко"?

– В 2000 году на Запад сбежал офицер из личной охраны украинского президента Кучмы. И вывез пленки с прослушкой, которую он тайно установил в его кабинете. Там главный скандал был, что на этих записях Кучма де-факто заказал убийство журналиста Гонгадзе, неугодного ему. На это все обратили внимание. Однако потом все эти многочасовые разговоры в его кабинете расшифровали полностью, и обнаружилось еще много интересного. Там есть пара эпизодов, в феврале 2000 года, когда Кучма и местные силовики (тогдашний глава СБУ Деркач, глава военной разведки ВСУ Смешко) обсуждают какие-то дела с Могилевичем. Есть разговор, его не раз уже публиковали в СМИ, где глава СБУ Деркач говорит Кучме, что вот, мол, – и Вова Путин тоже знает Севу, у них "хорошие личные отношения еще по Ленинграду". И что Путин приютил Могилевича после отъезда из Венгрии. Что при Путине Сева переехал в Москву, купил виллу в Снегирях и очень доволен своей жизнью. А вскоре после этого еще есть разговор Кучмы и Смешко, где глава военной разведки Смешко жалуется, что СБУ куплено Севой с потрохами, а сам Могилевич – "номенклатура ПГУ КГБ". Ну, в общем, вот такие откровенные разговоры они вели в кабинете Кучмы.

– В 1996 году Собчак проиграл выборы мэра и Путин тоже потерял свою должность в мэрии. Существует легенда о том, что Путин после этого потерял средства к существованию и даже намеревался работать таксистом. Что произошло на самом деле?

– Да, есть такая легенда. Что его отлучили от кормушки, он впал в депрессию, сидел на даче у Миши Кутаисского и готовился работать таксистом. Честно говоря, я не очень в это верю. Путин работал в мэрии Собчака 5 лет (1991–96 гг.). 5 лет – сплошные аферы и коррупционные схемы: то сырье, то казино, то SPAG, то дележ порта и нефтебаз. И он нигде не забывал себя. Не думаю, что в 1996-м он остался "без средств к существованию". Да и работу он нашел быстро, буквально в течение нескольких месяцев его позвали в Москву, в администрацию Ельцина, на высокую должность. Чего горевать-то?

– Путинология иногда подсказывает удивительные сюжеты. Благодаря вашей статье я с удивлением узнал о том, что отец Путина выколол глаз его матери вилами. Как такое могло случиться?

– Папа у Путина отличался, как теперь говорят, девиантным поведением. Припадками агрессии без учета возможных последствий. Пришел как-то к девушке, которая ему понравилась, никого дома не было, но она его почему-то на двор не пустила. Тогда он схватил вилы и стал ломать ворота. И как-то так получилось, что в какой-то момент он через пролом в заборе попал ей вилами в глаз. Чуть не убил, короче. Девку повезли в больницу, вставили стеклянный глаз, а родня поставила условие: а теперь, милок, женись, а не то напишем заяву в ментовку и пойдешь ты за тяжкие телесные. Так отец Путина женился на его маме. Один неосторожный удар вилами. На самом деле эта история давно известна, её рассказывали журналистам односельчане родителей Путина еще лет 15 назад.

– Что вообще можно сказать о родителях Путина и его раннем периоде жизни? Какое влияние это оказало на будущего президента РФ?

– Если кратко – полнейшая серость. Вряд ли родители вообще оказали на него сколько-нибудь значительное интеллектуальное или культурное влияние, им просто нечего было ему передать в этом плане. Судя по всему, когда он говорит о себе "ленинградская улица меня научила" – это не фигура речи. Именно там он и сформировался как личность. В подворотне.

Опять же диплом ЛГУ, который он получил, – тоже фикция, так как он был принят туда по спортквоте, по протекции своего тренера, который по совместительству был криминальным авторитетом, но с большими связями (Леонид Усвяцов по кличке Леня-Спортсмен).

Ну а потом КГБ. Как сказал Березовский – место, где учили совершать преступления, но объясняли, что это не преступления.

Здесь особо хотелось бы обратить внимание на Дрезден. Он там выполнял в числе прочего задания от управления "С" ПГУ (нелегальная разведка). А именно был связником между КГБ и террористами РАФ ("Фракция Красной Армии"), которые проходили подготовку в ГДР и потом совершали теракты в Западной Германии. Это дополнительно развило цинизм и аморальную "волчью" психологию, которую ему привили ранее в подворотнях. Президентом России стал человек, воспитанный в примитивных блатных понятиях и плюс профессиональный пособник террористов по своей служебной биографии.

– Вы писали в одной из ваших статей, что в ГДР Путин был связником у Дитмара Клодо, международного террориста и соратника Карлоса "Шакала". Клодо сам говорил об этом?

– Да, Клодо живет сегодня в Германии, на пенсии, он отсидел срок, долго хранил молчание, но в 2013 году он поведал кое-какие подробности своего знакомства с Путиным.

– Клодо также был членом "филиала" солнцевской ОПГ в Будапеште в 1990-е. Откуда такой поворот в судьбе? От левого террориста – в мафию?

– Ну, вот так. В 1980-е боролся за коммунизм, взрывая и убивая буржуев в Европе, а в 90-е – подался в русскую мафию к Могилевичу. Вот такая у него биография. Но поскольку корень у РАФ и банды Могилевича один – ПГУ КГБ (и у Путина тоже), то, наверное, это неудивительно.

– Историк Александр Янов, прогнозы которого часто сбываются, написал статью о неизбежности депутинизации. Но это далекая перспектива, а что, по вашему мнению, ждет страну сейчас?

– Думаю, ничего хорошего. 10 лет стагнация ВВП (с 2008 года экономика не растет), копеечные зарплаты, как в стране третьего мира, социальных лифтов нет, смертность выше рождаемости. Число больниц сократилось в 2 раза – до уровня 1932 года. Убогая политическая система по типу Средней Азии или Гаити времен папаши Дювалье. Зато процветают чекисты, уголовники, коррумпированная олигархия. Ну и плюс зомбоящик-дебилизатор 24 часа в сутки. Невеселая картинка.