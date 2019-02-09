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Минчанка нашла гранату в шкафу у себя в квартире

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  • 9.02.2019, 19:30
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Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Жительница столицы нашла гранату, разбирая в шкафу вещи умершего мужа.

В милицию обратился мужчина, который рассказал, что его мать при разборе вещей умершего отца, нашла гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В 13.15 поступило сообщение о том, что житель Минска хочет передать в милицию гранату, которую нашла его мать, разбирая в шкафу вещи умершего отца. Граната лежала в коробке из-под термокружки.

На место выехали милиция и саперы. Граната была деактивирована и передана сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.


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