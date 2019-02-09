США готовят новые санкции против Венесуэлы 1 9.02.2019, 19:45

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Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону Хуана Гуаидо.

Соединенные Штаты Америки поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Представитель Белого дома отметил, что США готовят новые санкции, направленные на усиление давления на правительство Мадуро. Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который ранее был объявлен парламентом страны исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.

До этого советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом рассмотрит снятие санкций из высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуаидо.