Водители заметили подозрительную активность возле путепровода на МКАД 3 9.02.2019, 19:57

2,491

Фото: tut.by

Мосты и путепроводы в Беларуси - вещь непостоянная.

Белорусы уже привыкли к тому, что мосты и путепроводы в нашей стране — вещь непостоянная. Сегодня он есть, а завтра треснул или прогнулся — и все, ищи объездные пути, а потом жди окончания ремонта несколько месяцев. В последний раз ЧП с минским путепроводом мы наблюдали в августе 2018-го — тогда на внутреннем кольце МКАД в районе пересечения с Игуменским трактом в крайней левой полосе образовался провал. Предварительной причиной назвали лопнувшую балку. Всего же за последнее время мы переживали за судьбу не менее пяти мостов в разных точках Беларуси.

Осознав, что с путепроводами все у нас непросто, люди стали внимательнее приглядываться к ним и отмечать малейшие изменения. Сразу несколько сообщений поступило сегодня от читателей «Онлайнера». «Проверьте, пожалуйста, что с Могилевским мостом на МКАД. А то я ехал сегодня и наблюдал такую картину, что ГАИ загородили третью полосу и рассматривали опоры моста сверху. Может, и его тоже решили реконструировать?» — задался вопросом форумчанин vanser800.

Еще один читатель, проезжая подозрительное место, отметил: «МКАД — Партизанский проспект. Отвалилось пару кусков бетона».

В выходной день взять комментарий у некоторых городских служб — задача неисполнимая.