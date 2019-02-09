Польшу не устраивает компромисс по «Северному потоку - 2» 9.02.2019, 20:45

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Польша продолжит прилагать все усилия для блокировки проекта «Газпрома».

Польша будет в дальнейшем прилагать все усилия для приостановления реализации проекта «Северный поток-2», а также распространения на российских поставщиков правил газовой директивы ЕС.

Об этом в эфире «Польского Радио» заявил вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий.

«Мы будем продолжать наши усилия с целью заблокировать этот проект, прежде всего путем двусторонних переговоров с Берлином, а также с США, которые не исключают введения санкций», - сказал представитель МИД Польши.

Министр Цихоцкий добавил, что критическая позиция Вашингтона по проекту «Северный поток» свидетельствует о том, что здесь речь идет не о польско-немецком конфликте, а о конфликте между Европой, или шире – между западным миром и Германией.

В пятницу, 8 февраля, прошло голосование в Европейском совете министров, который должен был принять или отклонить проект изменений к газовой директиве ЕС, которые предоставляли Еврокомиссии право блокировать строительство «Северного потока — 2» и целом выводили сам газопровод из юрисдикции Германии в юрисдикцию ЕС. В результате нажима со стороны Германии министры ЕС приняли компромиссный, более выгодный для России вариант.

В ближайший вторник 12 февраля начнутся переговоры между представителями правительств стран-членов ЕС и Европарламентом о дальнейших мерах, которые должны ограничить негативное влияние газопровода «Северный поток 2». Делегацию Европарламента возглавит польский евродепутат, глава Комиссии Европарламента по энергетике Ежи Бузек.