Жители Костаная пришли с ведрами к попавшему в аварию спиртовозу

Жители Костаная пришли с ведрами к попавшему в аварию спиртовозу3
- 9.02.2019, 21:10
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Фура со спиртом перевернулась на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Костанайской области в Казахстане.
Фура со спиртом перевернулась на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Костанайской области в Казахстане. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Tengrinews.kz.
Известно, что водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, из-за чего прицеп с цистерной отцепился и съехал в кювет, а спирт из цистерны разлился по окрестностям.
Пока на место аварии для устранения последствий ДТП ехали специалисты, местные жители пришли с ведрами, чтобы вычерпать из цистерны жидкость.
В Сети опубликованы видеокадры, где несколько мужчин из придорожной канавы зачерпывают спирт и заливают его ведрами в большой бидон.
По факту аварии проводится расследование.