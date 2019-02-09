Жители Костаная пришли с ведрами к попавшему в аварию спиртовозу 3 9.02.2019, 21:10

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Фура со спиртом перевернулась на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Костанайской области в Казахстане.

Фура со спиртом перевернулась на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Костанайской области в Казахстане. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Tengrinews.kz.

Известно, что водитель автомобиля Volvo не справился с управлением, из-за чего прицеп с цистерной отцепился и съехал в кювет, а спирт из цистерны разлился по окрестностям.

Пока на место аварии для устранения последствий ДТП ехали специалисты, местные жители пришли с ведрами, чтобы вычерпать из цистерны жидкость.

В Сети опубликованы видеокадры, где несколько мужчин из придорожной канавы зачерпывают спирт и заливают его ведрами в большой бидон.

По факту аварии проводится расследование.