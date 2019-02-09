Александр Хацкевич: «Воины света» - это та песня, которая мне нравится

Александр Хацкевич: «Воины света» - это та песня, которая мне нравится3
- 9.02.2019, 21:13
Главный тренер киевского «Динамо» белорус Александр Хацкевич назвал свою любимую песню.
- Последний фильм, который вам понравился?
- Скорее не фильм, а небольшой сериал — "Миллиарды".
- Книга, которую посоветовали бы почитать?
- "Все лгут". Там описывается теория лжи. Как интернет влияет на развитие разных слоев населения, манипуляция мнениями. Достаточно интересно.
- Есть песня, которая крутится постоянно в голове?
- Ляписа "Воины света". Это та песня, которая мне нравится.
- Из того, что сейчас происходит на планете, есть вещи, которые вас беспокоят?
- Беспокоит, что многие страны переживают войны. Украина. Сирия. Все с кем-то конфликтуют. Борьба религий. На футболе это тоже отражается. Одна страна не может играть с другой. И в еврокубках, и на уровне сборных. Азербайджан не может сыграть с Арменией. Украина с Россией. Для спорта – это точно не плюс, — приводит слова Хацкевича footballhub.com.ua.