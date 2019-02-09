В Риме 200 тысяч человек выступили против экономических мер правительства 1 9.02.2019, 21:28

ФОто: PA

Профсоюзы и гражданские объединения выступили против мер правопопулистского правительства Италии.

В Риме в субботу, 9 февраля, прошла массовая антиправительственная демонстрация, к которой призвали итальянские профсоюзы, передает DW.

На площади Сан-Джованни в центре города собрались, по данным организаторов, около 200 тысяч человек. В акции приняли участие члены и сторонники различных профсоюзов и гражданских объединений, а также Демократической партии и других политических сил.

Демонстранты потребовали, в частности, мер по развитию экономики, создания новых рабочих мест и снижения налогового бремени. Профсоюзы также выступили против пенсионной реформы и введения безусловного базового дохода, который, по их мнению, лишит людей мотивации к трудоустройству.

Это самая крупная подобная демонстрация в Италии за последние четыре года, отмечает информагентство AFP. С марта 2018 года в стране правит коалиция из правой партии "Лига" и популистского "Движения "5 звезд". В последние три месяца 2018 года итальянская экономика сократилась из-за падения экспорта .