Госпогранслужба Украины: Боевики на Донбассе, вероятно, применили лазерное оружие 2 9.02.2019, 21:38

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Пограничники фиксировали лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые две-три минуты.

Боевики, вероятно, применили на Донбассе лазерное оружие. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С 22.00 8 февраля до 4.00 утра 9 февраля в районе контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская" пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые две-три минуты. Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось", – говорится в сообщении.

В ГПСУ сообщили, что военные из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи.

"В течение 2016–2018 годов в ходе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы. Информация о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций", – добавили в службе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В мае 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что террористы на Донбассе применяют против украинских военных лазерное оружие, поражающее глаза. Он отметил, что украинские силовики пока "не до конца понимают", какое конкретно оружие применяется.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что украинский пограничник 1 октября 2018 года получил травму сетчатки при наблюдении в оптический прибор в районе Марьинки Донецкой области.