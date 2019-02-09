Фотофакт: Как будут выглядеть новые поезда для минского метро изнутри 9.02.2019, 21:53

Фото: onliner.by

Появление новых вагонов для минского метро анонсировали почти полтора года назад.

1 ноября 2017 года обещали, что в 2018-м непременно заживем: под землей начнут ходить современные составы, в которых будут применяться специальные звукопоглощающие материалы, а еще предусмотрен широкий и удобный сквозной проход между всеми вагонами, система вентиляции и места для инвалидов, пишет «Онлайнер».

Про официальную презентацию чудо-поезда от Stadler пока ничего не слышно, зато близкие к теме источники опубликовали занятные фото.

Так, в неофициальном аккаунте третьей ветки метро (есть и такой и очень любопытный) разместили сразу три снимка. Судя по ним, поезд очень-очень свежий и еще не избавился от защитной пленки, но основные моменты уже понятны.

Внутренности нового поезда для Минского метро от Stadlerhttps://t.co/q7tDrCCYXV pic.twitter.com/V7xkPFyuSg — Трэцяя лінія (@metro_3d_line) February 9, 2019

Дополнили данные фотографии еще несколько снимков, размещенные опять же в неофициальной группе Белорусской железной дороги во «ВКонтакте». Фото сопровождает подпись: «Вагоны метро Stadler для Минска, процесс сборки. Завод Stadler-Minsk».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Известно, что всего метрополитен должен пополниться десятью поездами, из них шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. Согласно контракту, заключенному между Минским метрополитеном и ЗАО «Штадлер Минск», вся партия должна быть поставлена до 2020 года. Напомним звучавшие ранее цифры: длина четырехсоставного поезда — 78,4 м, число мест для сидения — 168, в пятисоставном — 97,7 м и 212 мест. Ширина составов — 2,65 м, высота — 3,69 м. В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро, но обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.