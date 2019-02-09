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Польша закупит американские мобильные ракетные системы

  • 9.02.2019, 22:01
Фото: RP Defense - Overblog

10 февраля Польша объявит о закупке мобильных ракетных систем HIMARS.

Польша покупает ракетные системы дальностью до 300 километров производства США, говорится в сообщении министерства обороны страны.

«В воскресенье, 10 февраля, председатель Совета министров Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщат о закупке для вооруженных сил Польши мобильных ракетных систем HIMARS», - говорится в сообщении.

HIMARS – это ракетно-артиллерийская система высокой мобильности, использующая управляемые боеприпасы c дальностью от двух до 300 километров. Пусковая установка размещается на легком бронированном грузовике.

Вместе с ракетными пусковыми установками Польша также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.


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