Демократ Уоррен объявила о решении участвовать в выборах президента США 9.02.2019, 22:25

Элизабет Уоррен

Очередные президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года.

Сенатор от Демократической партии от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально объявила о своем участии в президентских выборах в США 2020 года.

Соответствующее заявление Уоррен сделала на митинге сторонников партии в Лоуренсе, штат Массачусетс, сообщает РБК со ссылкой на CNN.

«Человек, который сидит в Белом доме сейчас, не является причиной того, что не сложилось в нашей стране. Он просто самый новый и экстремальный симптом того, что не так в Америке, продукт сфальсифицированной системы, которая поддерживает богатых и сильных, а остальных заливает грязью», — сказала Уоррен.

По ее словам, отменить дела нынешней администрации будет недостаточно.

«Мы бьемся за большие структурные изменения», — добавила сенатор.

Уоррен 69 лет, в прошлом она преподавала юриспруденцию в университете. Впервые избрана сенатором от Массачусетса в 2012 году. В политической деятельности она придерживается левого популизма.

Очередные президентские выборы в США должны состояться в ноябре 2020 года. О планах участия в новых выборах ранее заявляли действующий президент Дональд Трамп, миллиардер и владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг, экс-вице-президент Джо Байден, а также член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, известная своей встречей с Башаром Асадом и требованиями вывести американские войска с Ближнего Востока.