закрыть
9 февраля 2019, суббота, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Болтон: Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет»

  • 9.02.2019, 22:58
  • 1,149
Джон Болтон

Советник президента США по нацбезопасности высмеял выступление диктатора Венесуэлы.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.

«Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет», - написал Болтон в Twitter.

Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского правителя прервать речь.

Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.


популярное за неделю

Мнение

Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ