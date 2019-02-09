Болтон: Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет» 9.02.2019, 22:58

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Джон Болтон

Советник президента США по нацбезопасности высмеял выступление диктатора Венесуэлы.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.

«Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период «тушите свет», - написал Болтон в Twitter.

The lights are going off on the Maduro mafia in Venezuela… https://t.co/SU9QONDY8E — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 9, 2019

Он разместил ссылку на видео с выступления Мадуро, на котором свет сначала мигнул, а затем погас, вынудив венесуэльского правителя прервать речь.

Отключения электричества стали часты в Венесуэле на фоне экономического кризиса.