Reuters: Хуан Гуаидо возвращается в Венесуэлу несмотря на угрозу Мадуро 1.03.2019, 8:05

Хуан Гуайдо

Фото: Zuma / TASS

Временный президент сейчас укрепляет отношения со странами, которые признали его власть.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в Каракас.

Как передает Reuters, об этом он рассказал журналистам в Бразилии.

По словам Гуаидо, он и члены его семьи получили угрозы, в том числе касающиеся тюремного заключения. Других подробностей он не уточнил.

В четверг, 28 февраля, Гуаидо находился с визитом в Бразилии, где он провел встречу с президентом Жаиром Болсонару. В пятницу, 1 марта, он планирует посетить Парагвай.

"Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов", - написал Гуаидо в Twitter.

En nuestro encuentro con Embajadores de los países de la Unión Europea, continuamos fortaleciendo las relaciones con las naciones que han reconocido nuestros esfuerzos por recuperar la democracia en Venezuela y lograr elecciones libres. pic.twitter.com/Fdva3jcb7z — Juan Guaidó (@jguaido) 28 февраля 2019 г.

Ранее Николас Мадуро пригрозил временному президенту страны Хуану Гуаидо уголовным преследованием в случае, если тот вернется из Колумбии.

Хуан Гуаидо, которому Верховный суд запретил покидать Венесуэлу, выехал в Колумбию 22 февраля, где посетил благотворительный концерт.

По словам Гуаидо, при выезде из Венесуэлы он воспользовался помощью военных.

В ходе пребывания в Колумбии Гуаидо провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, а также посетил встречу участников Группы Лимы, созданной для разрешения кризиса в Венесуэле.