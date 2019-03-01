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Reuters: Хуан Гуаидо возвращается в Венесуэлу несмотря на угрозу Мадуро

  • 1.03.2019, 8:05
Хуан Гуайдо
Фото: Zuma / TASS

Временный президент сейчас укрепляет отношения со странами, которые признали его власть.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в Каракас.

Как передает Reuters, об этом он рассказал журналистам в Бразилии.

По словам Гуаидо, он и члены его семьи получили угрозы, в том числе касающиеся тюремного заключения. Других подробностей он не уточнил.

В четверг, 28 февраля, Гуаидо находился с визитом в Бразилии, где он провел встречу с президентом Жаиром Болсонару. В пятницу, 1 марта, он планирует посетить Парагвай.

"Мы продолжаем укреплять отношения со странами, которые признали наши усилия по восстановлению демократии в Венесуэле и проведению свободных выборов", - написал Гуаидо в Twitter.

Ранее Николас Мадуро пригрозил временному президенту страны Хуану Гуаидо уголовным преследованием в случае, если тот вернется из Колумбии.

Хуан Гуаидо, которому Верховный суд запретил покидать Венесуэлу, выехал в Колумбию 22 февраля, где посетил благотворительный концерт.

По словам Гуаидо, при выезде из Венесуэлы он воспользовался помощью военных.

В ходе пребывания в Колумбии Гуаидо провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом, а также посетил встречу участников Группы Лимы, созданной для разрешения кризиса в Венесуэле.


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