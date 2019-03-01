«Вплоть до пожизненного»: Шуневич рассказал об инициативах МВД для водителей 2 1.03.2019, 8:15

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Игорь Шуневич

В Беларуси планируются изменения в ПДД.

МВД предлагает ряд нововведений для борьбы со злостными нарушителями на дорогах. Об этом министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал в эфире «Беларусь 1», сообщает tut.by.

— Министерство внутренних дел предлагает ввести повышенную ответственность для злостных нарушителей правил дорожного движения. К слову сказать, несколько сотен человек в стране абсолютно игнорируют эти правила и совершают 100 и более правонарушений в учетный год. Безусловно, мы понимаем, что это потенциальные убийцы, — заявил Шуневич.

Для борьбы с такими нарушителями ведомство предлагает ввести балльную систему штрафов.

Суть ее в том, что за определенные виды нарушений, кроме штрафов, будут начисляться штрафные баллы и при наборе их определенного количества нарушителей будут лишать прав на вождение авто на определенный период.

Шуневич также уточнил, что все остальные правовые нормы (конфискация авто, уголовное осуждение за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения) также будут действовать. Министр уверен, что введение этих дополнительных норм значительно улучшит ситуацию на дорогах. В противном же случае МВД готово выступить с более жестким предложением.

— Мы будем предлагать лишение права управления транспортным средством и изъятие транспортных средств после первого задержания в состоянии алкогольного опьянения. Вплоть до пожизненного, — заявил министр.