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В Столбцах нашли повешенным следователя

  • 1.03.2019, 8:24
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Последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.

Станислав Беть, которому был 21 год, ушел из дома 27 февраля и не вернулся. Через некоторое время его нашли повешенным, передает «Белсат».

Как сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на родственников Бетя, тот работал следователем в Столбцовском районном отделе внутренних дел.

По словам его знакомых, последние ночи перед исчезновением он проводил на работе.

Получить комментарий в Следственном комитете и РОВД Столбцов пока не удалось.

Тем временем областная милиция сообщила, что мужчина погиб. По информации Министерства внутренних дел, тело нашли в лесном массиве недалеко от Столбцов, сейчас проводится проверка. О том, что Бетя нашли повешенным, в милиции ничего не говорится.


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