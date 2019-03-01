Криминалисты поставили точку в тайне перевала Дятлова? 17 1.03.2019, 8:37

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СК России заявил, что в деле нет «никакой скрытой подоплеки».

Эксперты следственного комитета (СК) России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, «не имеет никакой скрытой подоплеки». Результаты расследования публикует «Московский комсомолец».

По версии СК, к гибели туристов привел ряд обстоятельств — в том числе их недостаточная подготовка для таких походов и неблагоприятные погодные условия.

У дятловцев не было ни навыков действий в такой обстановке, ни соответствующего снаряжения. Еще одно упущение — отсутствие полноценной карты местности: «Учитывая, что их маршрут был первопрохождением, группа шла практически наугад».

Роковым просчетом дятловцев стал выбор места их последней ночевки. Анализ данных ближайших к месту событий метеостанций позволяет утверждать, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года в районе трагедии прошел фронт циклона. Прохождение фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20−30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

По оценке специалистов СКР, на палатку сошел оползень массой не менее нескольких тонн. Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику — люди выскакивали из палатки, не взяв верхнюю одежду.

Часть из них спустилась ниже по склону, к лесу и пыталась развести огонь, но погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать костер. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла «отчаянную попытку» пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала «более надежное убежище», добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью, и оказалась «накрыта слоем промерзшего снега».

«Исходя из изложенного, обстоятельства гибели туристов не имеют никакой скрытой подоплеки, а все возникшие вопросы и сомнения — последствия непрофессионализма и неполноты работы по делу», — резюмируют криминалисты.

Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об «огненных шарах» и других мистических явлениях.