Сенаторы США поддержали решение Трампа уйти с переговоров с Ким Чен Ыном 3 1.03.2019, 8:58

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Представители обеих партий сошлись во мнении.

Американские сенаторы от обеих партий поддержали решение президента Дональда Трампа досрочно завершить саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если на обсуждение не будет вынесено приемлемое для США ядерное соглашение, сообщает «Голос Америки».

«Лучше никакого соглашения, чем плохое», – сказал в четверг журналистам сенатор-демократ от штата Вирджиния Джо Мэнчин.

«Часть искусства заключать соглашения – знать, когда выйти из переговоров, – считает сенатор-республиканец от штата Дакота Майк Раундс. – Я рад, что он (Трамп) поступил именно так и ему хватило практической смекалки, чтобы сказать: даже если я хочу заключить соглашение, сейчас не тот момент».

Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, проходивший в столице Вьетнама, Ханое, внезапно завершился в четверг. Как сообщается, причиной прекращения переговоров стали разногласия по поводу сроков и темпов смягчения санкций в отношении Северной Кореи в соотношении со сроками денуклеаризации.

«Если президент и сопровождающая его команда сочли, что мы вряд ли чего-то добьемся, то хорошо, что мы не пошли ни на какие уступки», – заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.

В то же время сенаторы расходятся в оценках политики администрации в отношении Северной Кореи – страны, чья ядерная программа на протяжении десятилетий представляет мучительную проблему для США.

«Я определенно не хотел бы, чтобы любой президент подписал плохое соглашение, но обычно заранее ведут подготовительную работу, чтобы спрогнозировать, если не предсказать с точностью, вероятный исход. В данном случае, по видимости, это сделано не было», – заявил в интервью «Голосу Америки» сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин.

«Дипломатия с позиции нарциссизма не работает, – считает сенатор-демократ от штата Гавайи Мэйзи Хироно. – Не думаю, что президент способен навязать какую-либо договоренность Ким Чен Ыну. На мой взгляд, Ким Чен Ын очень четко обозначил, чего он хочет: чтобы мы вывели войска из Демилитаризованной зоны».

Республиканцы, напротив, высоко оценивают усилия Трампа.

«Президент заслуживает похвалы за его личное стремление убедить Ким Чен Ына избрать другой путь, – отметил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. – Было мудрым решением встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре (в прошлом году) и во Вьетнаме, чтобы показать северокорейской делегации тот уровень экономического процветания, который возможен, если он решит встать на новый путь».

«Я думаю, всегда, когда люди общаются друг с другом вместо того, чтобы ругаться с друг другом, есть возможность улучшить ситуацию, – убежден сенатор Майкл Раундс. – Как говорил Рональд Рейган: «Доверяй, но проверяй». И я очень рад, что нынешний президент идет тем же путем».

Сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден считает любые сравнения Рейгана и Трампа необоснованными.

«У Рональда Рейгана, хотя я зачастую был с ним не согласен, были настоящие принципы. У этих ребят (администрации Трампа) я такого не вижу, – отметил Уайден в беседе с корреспондентом «Голоса Америки». – Не складывается впечатление, что администрация отправилась в Ханой с четким планом. Это классический Трамп. Он собирался импровизировать, а в итоге получилось сплошное разочарование».

Свою точку зрения высказали и аналитики.

«Трамп сделал правильный выбор, предпочтя принципы и давних союзников преждевременному провозглашению мира и своей новой дружбе с Ким Чен Ыном, – считает специалист по Корее из вашингтонского фонда Heritage Foundation Брюс Клингнер. – Хотя детали пока неясны, судя по всему, в обмен на снятие всех санкций Северная Корея предложила только закрыть ядерный объект в Йонбене. Хотя это и кажется заманчивым, плохое соглашение действительно хуже, чем отсутствие соглашения».

«Могло быть и хуже, – резюмирует старший научный сотрудник Атлантического совета Роберт Мэннинг. – И это иллюстрирует недостатки дипломатии, идущей сверху».

По мнению Мэннинга, саммит бы был более результативным, если бы американские и северокорейские переговорщики выработали общие принципы соглашения заранее.

Госсекретарь Майк Помпео в четверг заявил о возможности дальнейших переговоров с Пхеньяном, однако на данный момент четкого плана действий в этом отношении нет.

«Мы не устанавливали дату. Мне кажется, это займет некоторое время. Нам всем нужно немного перестроиться. Посмотрим... для разговора должен быть повод», - сказал Помпео, общаясь с журналистами на борту самолета, направлявшегося из Вьетнама на Филиппины.

Глава Госдепартамента выразил надежду на прогресс в дальнейших переговорах с КНДР. По его словам, он «увидел, что оба лидера благожелательно настроены друг к другу», а это означает, что продолжение диалога вполне достижимо.

«Мы достигли некоторого прогресса. Но не получили того, на что мы надеялись», - признал Помпео.

Госсекретарь отказался рассказать подробности переговоров с Кимом, однако отметил, что требование лидера КНДР полностью снять санкции – из-за чего саммит закончился раньше, чем было запланировано – «не стало неожиданностью» для американской стороны.