Цена на нефть ударит по карману белорусов 3 Татьяна Маненок, «Белрынок»

1.03.2019, 9:11

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Риски для белорусского бюджета и потребителя.

Нефтяные котировки по-прежнему во многом определяют состояние белорусской экономики. Чтобы бюджет не столкнулся с дефицитом валюты, необходимой для погашения госдолга, Беларуси нужна нефть по цене заметно выше 60 долларов за баррель. Если она будет ниже, правительство вряд ли сможет рассчитывать на выполнение амбициозной задачи по «ускорению» роста ВВП до 4%.

Белорусский бюджет-2019 сверстан исходя из консервативного сценария развития экономики: рост ВВП — на 2,1%, среднегодовая инфляция — 5,3%, цена нефти — 60 долларов за баррель.

Предполагается, что от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты бюджет в этом году получит 1,4 млрд. рублей (около 627,2 млн. долларов), от перетаможки российской нефти — 1,16 млрд. рублей (около 522,6 млн. долларов).

Поступление этих денег гарантировано бюджету при средней за год цене нефти Urals 60 долларов за баррель. Ранее министр финансов Максим Ермолович назвал цену в 60 долларов за баррель вполне комфортной для Беларуси с точки зрения источников формирования доходной части бюджета даже в условиях реализации налогового маневра в РФ.

Но если нефть будет стоить дороже, бюджет, очевидно, получит больше нефтяных поступлений, а они очень нужны с учетом потерь от налогового маневра. Правительство оценивает потери Беларуси в 2019 году из-за налогового маневра при цене на нефть 70 долларов за баррель в 383 млн. долларов: 240 млн. долларов — потери белорусские НПЗ, еще 143 млн. долларов — потери бюджета из-за снижения поступлений.

Рост цен на нефть помог белорусскому бюджету

В 2018 году цены на нефть постепенно, хотя и с небольшими перерывами, росли с начала года, а пик нефтяного ралли пришелся на конец сентября — начало октября. Тогда индикативные котировки сорта Brent, к которым через коэффициенты привязаны цены на нефтяное сырье в странах мира, превысили 85 долларов (Urals торгуется с небольшим дисконтом к Brent), а трейдеры даже допускали рост до 100 долларов. Подобные прогнозы спровоцировали ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США. Высоким ценам способствовало и повышение глобального спроса на нефть. По оценке МЭА, он в 2018 году вырос примерно на 1,3%.

Однако прогнозы о росте до 100 долларов не оправдались. После октябрьского пика котировки перешли к падению, продлившемуся до конца декабря 2018 года. Санкции США против Ирана оказались мягче, чем ожидалось. У Ирана сохраняется возможность продавать нефть Китаю, Индии, Греции, Италии, Тайваню, Японии, Турции и Южной Корее. Еще одной причиной обвала стали пессимистичные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства: они предсказали более медленный рост спроса на нефть из-за замедления глобальной экономики и, как следствие, более низкого спроса на топливо.

В декабре цена Urals упала на 9,5% по сравнению с декабрем 2017 года и составила 57,6 долларов за баррель (минус 9,5% к декабрю 2017 года), а в начале января 2019 года цены на нефть Urals колебались уже в диапазоне 52-55 долларов за баррель.

Если бы этот тренд на падение цены не изменился, то по итогам года белорусский бюджет столкнулся бы с дефицитом валютных поступлений, которые необходимы для погашения и обслуживания госдолга. По экспертным оценкам, доля валютных платежей в госдолге к погашению в 2019 году составляет 97,1%. В денежном выражении внешние и внутренние валютные долги страны превышают 3,8 млрд. долларов.

Отметим, что полученные от экспортных пошлин на нефтепродукты и от нефтепошлин средства правительство Беларуси планирует до 2020 года направлять на погашение внешнего долга. Одна из задач Минфина по госдолгу заключается в погашении внешнего госдолга не менее чем на 25% за счет недолговых источников.

Отметим, что бюджет-2018 ожидал по итогам года поступления от экспортных пошлин на нефтепродукты в объеме 486,5 млн. долларов при цене нефти Urals в 43 долларов за баррель. Однако благодаря благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках эти показатели были с лихвой перекрыты. В 2018 году средняя цена нефти марки Urals сложилась на уровне 70,01 доллара за баррель (+32% к 2017 году). «Разбежка» в реальной и прогнозируемой цене (27 долларов) очень хорошо помогла бюджету, обеспечив его профицит. По оценкам, объем экспортных пошлин на нефтепродукты в 2018 году зашкалил за 700 млн. долларов, также в 2018 году белорусский бюджет получил от перетаможки российской нефти около 900 млн. долларов.

Преподнесет ли нефть похожий подарок белорусскому бюджету в 2019 году, пока неочевидно.

Что будет с ценой на нефть дальше

В феврале 2019 года стоимость нефти демонстрирует стабильный рост. За первые две недели февраля средняя цена нефти выросла до 62,6 долларов. По данным на 20 февраля цена нефти приблизилась к 66 долларов за баррель, после чего незначительно снизилась.

Аналитики JPMorgan прогнозируют, что средняя цена Brent в 2019 году составит 73 доллара за баррель. Рост спроса на нефть в ближайшие полгода должен быть стабильным за счет повышения деловой активности и замедления роста предложения со стороны США. Однако восстановление цен продлится недолго, предупреждают эксперты.

24 аналитика, опрошенных Bloomberg, спрогнозировали, что средняя цена Brent в 2019 году составит 70 долларов за баррель. Соглашение ОПЕК+ должно сбалансировать спрос и предложение нефти, но этот баланс будет очень хрупким, в том числе из-за возможного наращивания добычи в Саудовской Аравии и ослабления доллара, предупреждают экономисты банка ABN AMRO.

Для 2019 года 70 долларов — равновесное значение для рынка, к которому нефтяные цены будут стремиться даже несмотря на волатильность из-за геополитики, полагают экономисты.

Российские нефтяники не так оптимистичны. Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что нефть в 2019 году будет стоить 60 долларов и выше, а глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что по консервативному сценарию ее цена будет находиться на уровне 50–53 доллара за баррель.

По оценкам экспертов, для российского бюджета и российских производителей цена на нефть в диапазоне 50-60 долларов за баррель находится в зоне комфорта.

Рост цен подстегнет ценники

Если для белорусского бюджета более дорогая нефть – благо (растет объем нефтепошлин), то для белорусского потребителя рост цен на это сырье обернется дополнительными проблемами.

В этой связи отметим, что в 2018 году при средней цене нефти Urals на уровне 70,01 доллара за баррель и ее росте на 32% к 2017 году, средняя цена импортируемой российской нефти составила для Беларуси в 2018 году 373,9 долларов за тонну, что на 27% выше, чем в 2017 году.

При этом розничные цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке страны в 2018 году увеличивались 27 раз. Прирост цен суммарно за прошлый год составил около 19%. Инфляция по итогам 2018 года сложилась на уровне 5,6%. Таким образом, в 2018 году повышение цен на топливо на внутреннем рынке смогло, в отличие от предыдущих лет, с лихвой компенсировать нефтепереработчикам инфляционные потери. Но не рост стоимости нефти.

Тем не менее, в конце 2018 года на фоне снижения мировых цен на нефть в стране появился повод для снижения цен на автомобильное топливо. В конце декабря руководство концерна «Белнефтехим» анонсировало это событие. С 3 января 2019 года гособъединение «Белоруснефть» действительно снизило стоимость автомобильного топлива в своей сети: на дизельное топливо — на одну копейку за литр, на бензин — на две копейки.

Это изменение ценников на топливо существенно отличалось от привычного. Предельные розничные цены на автотопливо в Беларуси устанавливает концерн «Белнефтехим», который, как правило, сообщает об этом через свой сайт На этот раз официальное сообщение о снижении розничных цен на автотопливо на сайте концерна не появилось.

Выяснилось, что «Белоруснефть» снизила розничные цены в сети своих автозаправок по предложению «Белнефтехима». Но при этом предельные максимальные розничные цены на топливо в Беларуси не изменились.

«Белоруснефть» как крупнейший госоператор страны занимает около 70% топливного рынка Беларуси. Для компании продажа топлива через АЗС остается убыточной. Свои убытки от топливного бизнеса она покрывает за счет продажи сопутствующих товаров на АЗС. В 2018 году нетопливный бизнес для «Белоруснефти» был достаточно успешным, что, видимо, и позволило «Белоруснефти» согласиться на временное снижение цен на топливо. Однако владельцы частных автозаправок Беларуси почин «Белоруснефти» массово поддержать не смогли.

C 27 января «Белоруснефть» завершила свою акцию. «Это связано с тем, что в период с 3 января (даты начала акционной кампании) до 25 января 2019 года цена на нефть выросла с 52–55 до 60–62 долларов США за баррель», — пояснили в компании.

А с 21 февраля цены на автомобильное топливо в Беларуси возобновили свой привычный рост. Розничные цены на бензин АИ-95-К5-Евро были повышены на 0,65% до 1,55 рублей за один литр, АИ-98-К5-Евро – на 0,57% до 1,76 рублей АИ-92-К5-Евро – на 0,7% до 1,43 рублей, дизельное топливо — на 0,65% до 1,55 рублей.

Концерн мотивировал повышение цен необходимостью компенсации затрат белорусских НПЗ по покупке углеводородного сырья и поддержания их эффективной работы. «Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на автомобильное топливо», — пояснили в «Белнефтехиме».

Налоговый маневр снизит маржу НПЗ

В качестве одной из причин повышения цен на автомобильное топливо концерн неслучайно назвал необходимость поддержания эффективной работы НПЗ.

Напомним, что белорусские НПЗ с 1 января 2019 года работают в условиях продолжения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Цена российской нефти для белорусских НПЗ с 2019 года в связи с налоговым маневром увеличилась. Насколько, — официально не сообщалось. Ранее в «Белнефтехиме» отмечали, что при мировой цене нефти 70 долларов за баррель цена нефти для Беларуси будет увеличиваться на 16,4 долларов за тонну каждый год.

Повышение цены на сырье обернется в этом году снижением маржи переработки НПЗ и их рентабельности. Однако оценить негативный эффект для заводов проблематично, учитывая, что в Беларуси с 1 января 2019 года на 25% снижены акцизы на бензин и дизельное топливо. Известно, что эта господдержка сэкономит для НПЗ около 100 млн. долларов и поможет в 2019 году сдержать повышение цен на внутреннем рынке. Но эта мера целиком не снимет проблем, с которыми столкнутся НПЗ в условиях завершения налогового маневра. Их финансовое состояние будут определять внешняя ценовая конъюнктура на нефть и нефтепродукты, а также внутренняя ценовая политика на топливном рынке.

Еще один фактор устойчивости НПЗ — достаточно стабильный курс белорусского рубля. Ведь топливо на АЗС продается за белорусские рубли, которые затем конвертируем в валюту для оплаты нефти. При изменении курса нужно потратить больше белорусских рублей в оплату за сырье.

Вице-премьер Игорь Ляшенко в конце декабря отмечал, что проведение в России налогового маневра может привести к удорожанию автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси на 5-7%. Обратим внимание, что этот прогноз не учитывает колебания мировой цены на нефть. Если цена на нефть будут расти, регулятор не сможет сдерживать цены на моторное топливо на внутреннем рынке.

В России оптовые цены на автотопливо заморожены до марта

Правительство РФ в конце октября 2018 года договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о том, что они будут поставлять на рынок топливо по оптовым ценам, замороженным на уровне июня 2018 года (на 3% больше уровня 2017 года). С 2019 года как оптовые, так и розничные цены могут расти, но только на уровень инфляции.

Соглашение нефтяников с правительством РФ пока действует до марта 2019 года. Несмотря на заморозку цен, правительство не отказалось от повышения акцизов на бензин и дизельное топливо. С 1 января 2019 года они выросли, соответственно, на 3700 рублей и 2700 рублей за тонну.

В 2018 году в РФ принят закон, который вносит корректировки в части налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках его для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой плюс-минус 10%.

При этом действующее законодательство устанавливает на 2019 год базовый уровень для бензина – 56 тыс. рублей за тонну, дизтоплива – 50 тыс. рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году – 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

Но чтобы получить обратный акциз, нефтеперерабатывающие заводы должны к 2026 году довести долю выработки бензинов класса «Евро-5» до не менее 10% от общего объема. Для НПЗ определили логистические коэффициенты, которые также окажут влияние на величину обратного акциза.

Татьяна Маненок, «Белрынок»