Украинские военные уничтожили артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс боевиков 1.03.2019, 9:17

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Потерь среди ВСУ нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 13 раз открывали огонь об украинских позициях 16 раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны украинские позиции возле Широкино.

Вблизи Лебединского боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберные пулеметы. В районе Водяного украинские позиции попали под огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем террористы стреляли неподалеку Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь вблизи Троицкого и Попасной. Из минометов калибра 82 мм были обстреляны украинские позиции в районе Шумов, а из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи Новозвановки. Из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем террористы вели огонь в районе Золотого-4. Неподалеку хутора Вольный украинские позиции были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки потерь среди украинских военных нет.

По данным разведки, за минувшие сутки был ликвидирован один оккупант, еще трое были ранены. Кроме того, были уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники террористов, в частности, самоходная артиллерийская установка и противотанковый ракетный комплекс.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было.