Такая страна11
- Телеграм-канал «Город Глуповъ»
- 1.03.2019, 9:30
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Умом Россию не понять.
Россия – страна, в которой те, кто ездят на бентли и имеют дворцы в Каннах, учат патриотизму владельцев жигулей и хрущевок.
Страна, в которой плохое образование и отвратительное здравоохранение существуют исключительно за счёт тех, кого плохо учат и лечат. В которой чиновники благоденствуют на деньги тех, против кого принимают законы.
Страна, в которой чувак в часах за миллионы объясняет всем, как здорово, что им прибавили 118 рублей к зарплате и 182 рубля к пенсии.
Страна, жителям которой перезимовать в Египте дешевле, чем оплатить коммуналку.
Страна, в которой средства в пенсионный фонд отчисляют все, а получают назад немногие, потому что остальные уже нюхают цветочки на кладбище.
Страна, которая отстает от развитых по производительности на 40 лет, но в ближайшую пятилетку непременно вырвется в мировые лидеры.
Страна, в которой настоящее всегда темно и ничтожно, но родилось оно из великого прошлого и вот-вот превратится в светлое будущее.
Страна, не живущая, а вечно устремлённая – то в коммунизм, то в рай, то вдогонку за странами, предпочитающими жить сегодня.
Страна, граждане которой больше всего боятся, что придут солдаты НАТО и заставят их получать нормальные зарплаты и пенсии.
Страна, в которой осталось ограничить только возраст жизни.
Такая страна.
Телеграм-канал «Город Глуповъ»