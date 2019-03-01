Такая страна 11 Телеграм-канал «Город Глуповъ»

1.03.2019, 9:30

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Умом Россию не понять.

Россия – страна, в которой те, кто ездят на бентли и имеют дворцы в Каннах, учат патриотизму владельцев жигулей и хрущевок.

Страна, в которой плохое образование и отвратительное здравоохранение существуют исключительно за счёт тех, кого плохо учат и лечат. В которой чиновники благоденствуют на деньги тех, против кого принимают законы.

Страна, в которой чувак в часах за миллионы объясняет всем, как здорово, что им прибавили 118 рублей к зарплате и 182 рубля к пенсии.

Страна, жителям которой перезимовать в Египте дешевле, чем оплатить коммуналку.

Страна, в которой средства в пенсионный фонд отчисляют все, а получают назад немногие, потому что остальные уже нюхают цветочки на кладбище.

Страна, которая отстает от развитых по производительности на 40 лет, но в ближайшую пятилетку непременно вырвется в мировые лидеры.

Страна, в которой настоящее всегда темно и ничтожно, но родилось оно из великого прошлого и вот-вот превратится в светлое будущее.

Страна, не живущая, а вечно устремлённая – то в коммунизм, то в рай, то вдогонку за странами, предпочитающими жить сегодня.

Страна, граждане которой больше всего боятся, что придут солдаты НАТО и заставят их получать нормальные зарплаты и пенсии.

Страна, в которой осталось ограничить только возраст жизни.

Такая страна.

Телеграм-канал «Город Глуповъ»