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«Давайте вместо техосмотра показывать ГАИ квитанции на ремонт подвески»

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  • 1.03.2019, 9:54
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Белорусские водители возмущены «потемкинскими трассами».

Зима подходит к концу, снег тает, а из-под него вылазят «лучшие в мире белорусские дороги», пишет телеграм-канал «Баста».

Фото выше — из разных городов: спальный район Минска, центр Могилева и Витебска, Столбцы.

Даже потемкинская трасса М1 здесь есть. Самое популярное предложение пользователей соцсетей сегодня: «Давайте вместо техосмотра показывать гаишникам квитанции на ремонт подвески».


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