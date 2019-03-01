«Давайте вместо техосмотра показывать ГАИ квитанции на ремонт подвески» 3 1.03.2019, 9:54

1,286

Белорусские водители возмущены «потемкинскими трассами».

Зима подходит к концу, снег тает, а из-под него вылазят «лучшие в мире белорусские дороги», пишет телеграм-канал «Баста».

Фото выше — из разных городов: спальный район Минска, центр Могилева и Витебска, Столбцы.

Даже потемкинская трасса М1 здесь есть. Самое популярное предложение пользователей соцсетей сегодня: «Давайте вместо техосмотра показывать гаишникам квитанции на ремонт подвески».