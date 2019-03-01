закрыть
1 марта 2019, пятница, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Милиция взяла «в осаду» дом минского активиста

  • 1.03.2019, 9:56
  • 1,001

С вечера сотрудники МВД караулят активиста под окнами и возле подъезда.

Вечером 28 февраля правозащитникам «Весны» стало известно, что к одному из минских активистов анархистского движения, начиная с 19.30 вечера, настойчиво стучат в дверь сотрудники милиции в гражданском.

Около подъезда в легковом автомобиле дежурят несколько человек, недалеко от дома припаркован синий микроавтобус с тонированными стеклами.

Есть основания полагать, что его хотят задержать. По какой причине - пока неизвестно.


популярное за неделю

Мнение

Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип