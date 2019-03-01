Милиция взяла «в осаду» дом минского активиста 1.03.2019, 9:56

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С вечера сотрудники МВД караулят активиста под окнами и возле подъезда.

Вечером 28 февраля правозащитникам «Весны» стало известно, что к одному из минских активистов анархистского движения, начиная с 19.30 вечера, настойчиво стучат в дверь сотрудники милиции в гражданском.

Около подъезда в легковом автомобиле дежурят несколько человек, недалеко от дома припаркован синий микроавтобус с тонированными стеклами.

Есть основания полагать, что его хотят задержать. По какой причине - пока неизвестно.