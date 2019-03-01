СМИ: Демократическая оппозиция в Украине договаривается о едином кандидате в президенты 1.03.2019, 10:05

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО

ФОТО: РОСТИСЛАВ ГОРДОН / GORDONUA.COM

Этим кандидатом станет лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Украинское издание Depo.UA со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько оппозиционных политиков договорились о выдвижении единого кандидата в президенты Украины, выборы которого пройдут 31 марта. По данным издания, этим кандидатом станет лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, сообщает Радио Свобода.

Официального подтверждения этой информации пока нет – известно лишь, что в четверг прошла встреча между Гриценко и еще одним претендентом на президентский пост, лидером партии "Самопомощь" и мэром Львова Андреем Садовым. На ней решается вопрос об объединении. По некоторым данным, во встрече мог принимать участие и лидер партии "Сила и честь", руководитель Службы безопасности Украины в 2003–2005 годах Игорь Смешко, также зарегистрированный кандидатом в президенты.

В четверг в полдень Гриценко написал на своей странице в Фейсбуке: "Настал час объединить усилия и победить мародеров, чтобы дать шанс Украине и украинцам". Он добавил, что на встрече с Садовым будет принято "важное и ответственное решение".

При этом Гриценко сделал перепост записи в фейсбуке Садового, который, в свою очередь, заявил, что, идя на выборы, "прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить ставленников олигархов и мародеров у власти". Садовый подчеркнул, что для окончательного решения о том, кто именно будет общим кандидатом, он ожидает данных социологических опросов, "которые станут решающими для дальнейших действий". "Уверен – единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить", – резюмировал Садовый.

"Еврооптимисты" вышли из фракции Порошенко

Также в четверг стало известно, что из фракции Верховной рады "Блок Петра Порошенко" вышли три депутата межфракционного объединения "Еврооптимисты": один из активистов киевского Майдана в 2013 году Мустафа Найем и представители партии "Демократический альянс" Светлана Залишук и Сергей Лещенко. По данным украинских СМИ, все они могут присоединиться к команде единого кандидата в президенты от "демократических сил".

Найем назвал выход из блока Порошенко "формальностью", отметив, что они "уже давно по разные стороны ценностных баррикад", а "последние события (коррупционный скандал в оборонной сфере, в котором обвиняют лиц из ближнего круга президента. – Прим. РС) это только подтвердили". "Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию", – отметил Найем.

Светлана Залищук, в свою очередь, заявила, что за последние четыре года мандат депутата давал ей "возможность бороться за важные законы – например, за закон об антикоррупционном суде". Но теперь, по словам Залищук, она "не представляет возможным иметь какую-либо привязку к аббревиатуре БПП", потому что "обворовывать солдат – это за гранью".

Громкое расследование может ударить по президенту

26 февраля украинский журналистский проект "Наши гроши с Денисом Бигусом" опубликовал расследование о контрабандной поставке российских запчастей украинским бронетанковым заводам. По данным журналистов, ближайший соратник Порошенко, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский и его сын Игорь Гладковский организовали схему скупки старых деталей на российских военных складах и потом с большой наценкой продавали их предприятиям государственного концерна "Укроборонпром". Утверждается, что участники схемы "отмыли" на этих поставках сотни миллионов гривен.

В связи с публикацией расследования заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, признавший, что "некоторые запчасти для украинских танков закупаются в России", но отметивший, что главное для него - "чтобы отремонтированные танки стреляли", был временно отстранен от должности. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, один из ведущих кандидатов в президенты, заявила о намерении инициировать импичмент Порошенко. Анатолий Гриценко призвал немедленно арестовать Гладковских и наказать за мародерство в стране, "граждане которой платят военный налог", "пожизненным сроком". А лидирующий в предвыборных рейтингах шоумен Владимир Зеленский фактически пообещал в случае своей победы посадить Порошенко за решетку. "Никто не избежит ответственности, кандидатов много, но один из них точно сядет в тюрьму!" – заявил Зеленский, перефразировав предвыборный лозунг Порошенко "Кандидатов много – президент один".

Рейтинги кандидатов

Социологи ожидает, что коррупционный скандал повлияет на предвыборный расклад в целом и на рейтинг действующего президента в частности. По опросу Киевского международного института социологии, проведенному с 8 по 20 февраля во всех регионах Украины, исключая аннексированный Крым и неподконтрольные правительству страны территории Луганской и Донецкой областей, Петр Порошенко - на втором месте. Из респондентов, собирающихся принять участие в выборах, за действующего главу государства намеревались отдать голоса 10,5% опрошенных. За Юлию Тимошенко собирались проголосовать 8% избирателей. Лидером же оставался Владимир Зеленский – поддержать его на выборах были готовы 15,4% опрошенных. При этом большое число респондентов – 33% – заявляли, что до сих пор не определились со своим кандидатом.

За Анатолия Гриценко и Андрея Садового собирались проголосовать 3,7% и 1,4% респондентов соответственно. Однако социологи предполагают, что в случае выдвижения от оппозиционных демократических сил единого кандидата у него будут некоторые шансы пройти во второй тур. По данным исследования центра "Социальный мониторинг", 50,9% опрошенных считают необходимым появление такого кандидата, а в случае, если им станет Анатолий Гриценко, он может получить дополнительно более 15% голосов.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата на пост президента Украины.