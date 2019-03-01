США объявили награду в $1 миллион за информацию о сыне бен Ладена 1.03.2019, 10:08

Хамза бен Ладен официально вступил в Аль-Каиду в 2015 году.

США объявили награду в размере до $1 млн за любую информацию, которая позволит установить местонахождение сына экс-главаря террористической организации Аль-Каида Усамы бен Ладена - Хамзы.

Как говорится в заявлении Госдепартамента США, Хамза бен Ладен официально состоит в рядах Аль-Каиды.

По данным Госдепа, Хамза официально вступил в Аль-Каиду в 2015 году, спустя год он призвал к войне против США и их союзников.

"Начиная, по меньшей мере с августа 2015-го он распространял в интернете аудио- и видеосообщения, призывая своих последователей атаковать США и их западных союзников", -рассказали в Госдепе.

В частности, Хамза бен Ладен угрожал отомстить за смерть своего отца, убитого американскими военными, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В 2017 году США ввели санкции против Хамзы бен Ладена. Такое решение в Вашингтоне объяснили тем, что его действия могут угрожать безопасности страны.

Госдеп напоминает, что Аль-Каида взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года, тогда боевикам удалось захватить четыре пассажирских самолета и протаранить две башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли 2977 человек.

Усама бен Ладен, лидер террористической организации, был ликвидирован американскими спецслужбами в 2011 году.