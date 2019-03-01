Польской оппозиции нечем ответить на новые предложения ПиС 1.03.2019, 10:36

Социальные обещания правящей партии широко обсуждаются в Польше.

В ближайшие дни премьер Польши Матеуш Моравецкий вместе с министрами представит подробности так называемой «пятерки Качинського», новых программных предложений правящей партии «Право и справедливость», представленных на конвенции партии в Варшаве в минувшую субботу. Итак, это: расширение программы «Семья 500+», предусматривающее ежемесячное пособие уже на первого ребенка; выплата одноразового пособия размером 1100 злотых пенсионерам; т. н. нулевой подоходный налог для граждан возрастом до 26 лет; снижение трудовых затрат; восстановление автобусного соединения в маленьких местностях во всей стране. Предложения ПиС широко обсуждаются, оппозиция их остро критикует.

«Эти предложения неплохие, - написал в изданииGazeta Wyborcza Яцек Жаковский. – Часть демократического лагеря, однако, верит экономистам, которые теряются и предрекают конец света, которые не наступает, что в свою очередь укрепляет ПиС». Кого же все-таки укрепляют, а кого ослабляют последние программные предложения правящей партии?

В студии «Польского радио» на эти и другие вопросы отвечает Марцин Пясецкий, обозреватель издания Rzeczpospolita:

- Несомненно укрепляют партию «Право и справедливость». Мы об этом писали в нашем издании Rzeczpospolita. Предложения укрепляют в частности правящую партию, потому что оппозиции будет очень сложно ответить на эти предложения. Почему? Среди прочего потому, что мы уже были свидетелями определенных противоречий, которые высказывали лидеры оппозиции. С одной стороны, оппозиция утверждает, что это политическая коррупция, а с другой, что это их идеи двухлетней давности, которые украла партия «Право и справедливость». Видно, что здесь существует проблема – отсутствие последовательности в высказываниях. Как подчеркнул Михал Шульжинский в газете Rzeczpospolita, дело обстоит так, что «Право и справедливость», когда речь идет данных ею обещаниях – социальных, например, 500+ на второго ребенка и следующих детей или снижение пенсионного возраста – сдержала слово. В других вопросах было по-разному с держанием слов, но в социальной сфере партия действительно реализовала обещания.

- Хотя программа 500+ и принадлежит к социальной сфере, но некоторые эксперты утверждают, что это просто непросто проект по снижению налогов.

- Здесь я бы полемизировал. Конечно же, каждую дотацию от правительства, исходящую из государственного бюджета и адресованную непосредственно определенной группе людей, можно называть снижением налогов. Но де-факто это не так, по разным причинам. Например, одной из очень важных причин является следующий вопрос: в 2019 году, в котором следующие 500+ (то есть на каждого ребенка) начнет действовать с июля, по всей вероятности, при нынешних довольно консервативных бюджетных прогнозах эту программу удастся профинансировать. Но вопрос заключается в том, как будет дальше – в 2020, в 2021? Возможно, нужно будет защитить эти новые статьи в бюджете именно повышениями налогов. Поэтому, если сейчас кажется, что это обнажение налогов, то через некоторое время наступит отместка.

- Может быть, ответ стоит искать, проанализировав, как увеличилось ВВП Польши, благодаря росту потребления? Если оживление экономики можно таким образом поддержать, то и в дальнейшем нас ожидает хорошая ситуация на рынке труда, рост поступлений от налогов и взносов на социальное страхование. Это не так, что деньги, которые пообещала дать партия «Право и справедливость» в минувшую субботу, исчезнут в черной дыре, они просто в разной форме вернутся в экономику…

- Я согласен, но существует другая сторона этого счета, которая состоит из нескольких факторов. К сожалению, довольно видны симптомы замедления развития экономики – европейской, немецкой, которая является нашим главным партнёром, а также польской, но здесь сигналы пока еще очень малые. И здесь появляется идея с 500+ на фоне очень хороший конъюнктуры – это первое. А второе – согласно классическим экономическим школам, продолжительный рост экономики связан, прежде всего, с инвестициями. То, что Польша на данный момент осуществляет с потреблением, является все же неким экспериментом – я не говорю, что он полностью плохой – но все же это эксперимент. Будем надеяться, что он окажется удачным.

- «Европейская коалиция», которая была создана буквально в последнюю неделю из оппозиционных партий, чтобы вместе идти на выборы в Европарламент, говорит, что «пятерка Качиньского» хороша для внутренних выборов, а не для выборов Европарламент…

Довольно сложно, как я уже говорил, «Европейской коалиции» ответить на пять предложений партии «Право и справедливость», связанные с социальной сферой. Чем может играть «Европейская коалиция» на выборах в Европарламент? Мне кажется, что одним из способов был бы отрыв от социальных и денежных вопросов, но вместе с тем постановка партии «Право и справедливость» вопросов, которые для неё являются сложными: например, о европейский вопрос, полэксит. И второе, о чем нужно помнить: «Европейская коалиция» – это просто антиписовская коалиция. Многое указывает на то, что на ближайших выборах в Европарламент мы будем иметь дело со своего рода плебисцитом или референдумом, как было на выборах в органы местного самоуправления: ты за ПиС или против?