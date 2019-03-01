В Беларуси перестали действовать дифференцированные тарифы на ЖКУ: что изменилось 7 1.03.2019, 10:39

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АРХИВНОЕ ФОТО ONLINER.BY

Жировки с этими изменениями придут в апреле.

В Беларуси отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание жилых домов, услуги водоснабжения, водоотведения, а также электрическую энергию в зависимости от объемов потребления. Новые правила начисления платы за некоторые ЖКУ начали действовать с 1 марта, пишут «Минск-Новости».

Отменяется дифференцированная плата за техническое обслуживание. Даже если у вас есть «лишние» метры, плата будет начисляться по единому, субсидируемому тарифу.

Плата за освещение мест общего пользования (и за электричество в лифте, если он есть) будет начисляться не по фактическим расходам, а по предельно допустимым тарифам. Если окажется, что жители конкретного дома на самом деле потребили меньше электричества, будет произведен перерасчет.

Больше не зависят от норм потребления тарифы на воду. С 1 марта по субсидируемым тарифам оплачивается любой объем воды, потребленный гражданами. До 1 марта действовал лимит 140 л воды в сутки на человека. За превышение нужно было платить по полному тарифу. Жировки с этими изменениями придут в апреле.

В ноябре прошлого года заместитель премьер-министра Владимир Кухарев связывал планируемую отмену дифференцированных тарифов на электроэнергию со скорым вводом Белорусской АЭС.

«Отрабатываем вопрос по дифференцированному тарифу на электричество. Планируем, что в следующем году сделаем единый тариф на электричество. То есть отменим дифференцированный, — говорил Владимир Кухарев. — После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах».

Чуть позже в Министерстве антимонопольного регулирования уточнили, что отмена этого принципа связана с тем, что субсидируемые тарифы сегодня практически достигли 100% уровня.