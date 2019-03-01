Выхухолевы острова 8 1.03.2019, 10:45

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И пусть другие народы смеются и крутят пальцем у виска.

Миронов (кличка в политическом мире – «Выхухоль») проснулся:

«Мы, партия и фракция «Справедливая Россия», вносим предложение - давайте переименуем Курильские острова и назовем их Русские острова, потому что они были, есть и будут русскими островами», - сказал Миронов в эфире телеканала «Россия 24», пишет телеграм-канал «СерпомПо».

О, да. Давайте попробуем. Какие русские имена – Итуруп, Шикотан, Уруп, Парумушир. Как можно представить себе русский язык без загадочного айнского слова «Кунашир» ("Черный остров")?

Миронову и его куцей структурке, созданной Кремлем в 2006 году, заняться нечем. Решил Миронов о себе напомнить.

Раз так, то активисту должна выйти награда. Давайте в честь Миронова и его «Справедливой России» предложим назвать Курилы «Выхухолевыми островами». А словом Россия, Русь лучше назвать планету Земля, тем более, что наша страна уже занимает значительную часть суши.

И пусть другие народы смеются и крутят пальцем у виска. Нам все – божья роса.