Козлов: На «марши нетунеядцев» первыми выходили активисты профсоюза РЭП 1.03.2019, 10:48

ВИКТОР КОЗЛОВ

Фото: svaboda.org

Они шли впереди, как на баррикады, ничего не боясь.

О Гомельской организации профсоюза РЭП и ее насущных проблемах рассказал praca-by.info представитель профсоюза по Гомельской области Виктор Козлов.

– Организация в Гомеле немалая, и после ревизии могу сказать точно: она объединяет 151 члена профсоюза. В то же время определенное беспокойство вызывает ее состав. Сейчас в профсоюзе РЭП много тех, кто работает в сфере обслуживания, хватает пенсионеров, есть безработные. Но тех, кто работает на производстве, все меньше – сейчас только 10-15%. В основном, в рядах профсоюза люди пожилого возраста. В гомельской организации членов в возрасте до 35 лет насчитывается всего 23 человека.

Конечно, люди приходят в профсоюз, приток есть, но большинство приходит для того, чтобы мы защитили их интересы перед нанимателем или в судах. Таким образом, ядро организации составляют люди, которые вступали в профсоюз 10-15 лет назад.

Но и похвастаться есть чем, например, организованностью, солидарностью. Когда были «марши нетунеядцев» в 2017 году, первыми выходили члены РЭП. Они шли впереди, шли как на баррикады и не боялись штрафов и «суток».

Также наша сильная сторона - это юридическая помощь. Наш юрист Леонид Судаленко не только активно защищает интересы рабочих, он известен и как общественный деятель, правозащитник, защищающий также и политические права людей.

В области у нас несколько организаций: помимо гомельской, две речицкие, мозырская, Калинковичская, Светлогорская, Рогачевская, Буда-Кошелевская, Добрушская. Но зарегистрированы только две речицкие. В Гомеле мы три раза подавали на регистрацию и три раза получали отказ. Ищем соответствующий юридический адрес и будем подавать снова.

Теперь, и среди членов профсоюза также, все больше обсуждается тема предстоящих «выборов». По моему мнению, основная форма участия профсоюза в «выборах» – это наблюдение за их ходом. В Беларуси сейчас явка – это практически единственное, что мы можем отследить, и на этом этапе всегда большое количество фальсификаций.