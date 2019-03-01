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Белорусский хоккеист отличился в ОХЛ

  • 1.03.2019, 10:53
Максим Сушко

Максим Сушко ярко проявил себя в очередном поединке регулярного чемпионата Хоккейной лиги Онтарио.

Белорусский нападающий Максим Сушко, выбранный "Филадельфией" на НХЛовском драфте-2017 под 107-м номером, ярко проявил себя в очередном поединке регулярного чемпионата ОХЛ (Хоккейная лига Онтарио), в котором его "Оуэн Саунд" обыграл "Норт-Бей" со счетом 8:4, пишет «Прессбол».

В активе нашего соотечественника — 2 (0+2) очка и показатель полезности "+3".

Всего в текущем сезоне ОХЛ Максим набрал 43 (15+28) очка в 54 играх при показателе полезности "-12" и 32 минутах штрафа.


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