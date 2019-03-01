закрыть
1 марта 2019, пятница, 12:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Журналистам запретили проносить ноутбуки на «Большой разговор» с Лукашенко

19
  • 1.03.2019, 11:05
  • 2,445

В предыдущие годы такого ограничения не было.

Журналистам запретили проносить ноутбуки на сегодняшнюю большую пресс-конференцию Лукашенко. Об этом сообщает «Наша Нива».

В предыдущие годы такого ограничения не было.

Мероприятие началось в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в 10.30.

Трансляцию ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Предыдущий раз «Большой разговор» состоялся 3 февраля 2017 года и продолжался более семи часов. Но тогда независимым журналистам не дали возможности задавать вопросы.


популярное за неделю

Мнение

Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип