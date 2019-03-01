Журналистам запретили проносить ноутбуки на «Большой разговор» с Лукашенко

Журналистам запретили проносить ноутбуки на «Большой разговор» с Лукашенко19
- 1.03.2019, 11:05
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В предыдущие годы такого ограничения не было.
Журналистам запретили проносить ноутбуки на сегодняшнюю большую пресс-конференцию Лукашенко. Об этом сообщает «Наша Нива».
В предыдущие годы такого ограничения не было.
Мероприятие началось в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в 10.30.
Трансляцию ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24».
Предыдущий раз «Большой разговор» состоялся 3 февраля 2017 года и продолжался более семи часов. Но тогда независимым журналистам не дали возможности задавать вопросы.