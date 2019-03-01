Журналистам запретили проносить ноутбуки на «Большой разговор» с Лукашенко 19 1.03.2019, 11:05

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В предыдущие годы такого ограничения не было.

Журналистам запретили проносить ноутбуки на сегодняшнюю большую пресс-конференцию Лукашенко. Об этом сообщает «Наша Нива».

В предыдущие годы такого ограничения не было.

Мероприятие началось в Национальном выставочном центре «Белэкспо» в 10.30.

Трансляцию ведут телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Предыдущий раз «Большой разговор» состоялся 3 февраля 2017 года и продолжался более семи часов. Но тогда независимым журналистам не дали возможности задавать вопросы.