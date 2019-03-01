Дерипаска потерял не менее $2 миллиардов из-за утраты контроля над En+ 3 1.03.2019, 11:14

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Лоббисты раскрыли потери российского бизнесмена от вывода его активов из-под американских санкций.

Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился по меньшей мере $2 млрд из-за реализации так называемого «плана Баркера» — комплекса мер по выводу En+ и связанных с ней структур из-под контроля российского бизнесмена.

Такая оценка приводится в письме старшего вице-президента лоббистской и коммуникационной компании Mercury Дейрдры Стак членам Конгресса США, с которым ознакомились «Открытые медиа». Документ опубликован в раскрытии по закону об иностранных агентах (FARA) Министерства юстиции США.

Промышленно-энергетическая компания En+ контролирует одного из крупнейших производителей алюминия в мире US Rusal. «План Баркера» предусматривает сокращение доли Дерипаски в En+ с 70% до 44,95%. Контроль над 37,7% акций российский бизнесмен передал четырем независимым трасти, назначенным с согласия Минфина США.

«[План Баркера] покончит с контролем Дерипаски над его компаниями, оставит в силе действующие против него санкции и будет стоить ему по меньшей мере $2 млрд, что является крупнейшей реальной — не бумажной — финансовой потерей, которую когда-либо нес отдельный олигарх», — говорится в письме. Стак не объясняет, как была получена оценка в $2 млрд.

Forbes в 2018 году оценивал состояние Дерипаски в $6,7 млрд. За сутки после введения санкций в апреле 2018 года бизнесмен и-за обвала котировок своих компаний потерял более $1 млрд, а к лету из-за продолжавшегося падения его состояние сократилось почти вполовину, до $3,5 млрд, подсчитывал Forbes.

Имена получателей письма в раскрытии FARA не названы, указано лишь, что оно предназначалось членам Конгресса. Минюст получил письмо от Стак 7 января 2019 года. Именно в январе Конгресс безуспешно пытался остановить снятие санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», что и вызвало всплеск лоббистской активности Mercury. Компания с мая 2018 года работает на председателя совета директоров En+ британца Грегори Баркера.

Как вводили и снимали акции против компаний Дерипаски

Именно Баркер вел переговоры о выводе En+ из-под санкций США, наложенных на нее в апреле 2018 года. Компания попала под них как актив, контролируемый Дерипаской. Сам бизнесмен был внесен в «черный список» Минфина США 6 апреля 2018 года за близость к российским властям. Гражданам и компаниям США по завершению переходного периода было запрещено вести с Дерипаской и его компаниями какие-либо дела.

Летом Баркер представил свой план по выводу компании из-под санкций, а Mercury начала убеждать политиков, чиновников и дипломатов по всему миру в необходимости его поддержать. Если план Баркера не будет выполнен, сотни тысяч человек на металлургических предприятиях US Rusal потеряют работу, а альтернативой ему станут «план Путина» или «план Си», то есть, возможная национализация En+ Россией или поглощение какой-либо китайской компанией, уверяла Mercury.

Минфин сообщил о намерении снять ограничительные меры в отношении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» в конце декабря 2018 года. Эта инициатива могла быть заблокирована Конгрессом США. Mercury приложило немало усилий, чтобы уделить американских конгрессменов в необходимости снятия санкций с активов Дерипаски, следует из раскрытий Минюста США.

Помимо письма Стак конгрессменам, в январе Mercury представила в Минюст США еще несколько документов, которые она собиралась распространять от имени Баркера. В одном из них — зарегистрированном 9 января — излагаются достоинства «плана Баркера». В раскрытии FARA не указано, кому он предназначен.

В документе говорится:

- «План Баркера — образцовый пример агрессивных жестких действий против российских олигархов»

- «План Баркера усиливает давление на Дерипаску — он теряет реальные деньги, которые никогда не вернет»

- «Начатый En+ и OFAC процесс начнет эру «умных санкций»

- «[Отстранение Дерипаски от владения и контроля над En+/ - прим.]… будет крупнейшим финансовой потерей, которую напрямую понес какой-либо олигарх из-за санкций за всю историю»

- «Реализация „плана Баркера“ станет началом реальных страданий Дерипаски»

Mercury также удалось добиться, чтобы управляющий директор ирландской алюминиевой компании Aughinish Alumina Limited (входит в UC Rusal) Шон Гарланд направил письмо лидеру демократического меньшинства в Сенате США и главному стороннику сохранения санкций в отношении компаний Дерипаски Чарльзу «Чаку» Шумеру с просьбой поддержать снятие санкций. Письмо датировано 16 января 2019 года. Тогда же оно было зарегистрировано Минюстом.

В итоге конгрессмены не смогли помешать «плану Баркера». Управление по контролю над зарубежными активами Минфина США (OFAC) объявило о завершении санкций в отношении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» 27 января 2019 года.

Журналисты направили запрос Mercury и представителям Дерипаски.