Третий день без суда в изоляторе держат участников акции «Свободу политзаключенным» 3 1.03.2019, 11:23

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На Окрестина находится пять активистов.

Утром 1 марта дежурный Минского изолятора временного содержания на улице Окрестина сообщил «Радыё Свабода», что все задержанные в связи с акцией «Свободу политзаключенным», которая прошла 26 февраля на Октябрьской площади, до сих пор находятся в их учреждении.

«Павел Северинец, Ольга Николайчик и другие, кого задержали за акцию, они у нас. Повезут ли в суд, неизвестно, мы сами никуда не возим. Возят из райотделов милиции. Пока на них заявки нет», - сказал утром милиционер.

С вечера 26 февраля, кроме одного из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, которого задержали накануне акции, в ИВС на Окрестина доставили активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольгу Hиколайчик, Артема Черняка, Леонида Кулакова и Мaю Наумову. Наумову задержали последней, 28 февраля, около Первомайского суда, где активистка ждала суда над Леонидом Кулаковым.

«Меня забирают. Говорят, что будут судить за участие в «несанкционированной уличной акции», - успела сказать Мая Наумова журналистам по телефону.

В течение 27 и 28 февраля правозащитники и журналисты прождали процессов над задержанными участниками акции солидарности во Фрунзенском, Центральном и Первомайском районных судах Минска, но никого в суды за это время не привозили. Получить комментарий в пресс-службы минской милиции до сих пор не удалось.

Во второй половине дня 28 февраля жена Павла Северинца Ольга смогла передать ему передачу в изолятор временного содержания.

«Передачу приняли, но будет ли завтра суд, не сказали, мол, не знают», - сказала Ольга Северинец.

По словам активиста Филиппа Шаврова, в канцелярии по административным делам суда Центрального района Минска вечером 28 февраля сообщили, что на 1 марта в суде запланировано рассмотрение 12 административных дел. «Но фамилий не назвали», - сообщил активист.

Напомним, 26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных. Акция длилась около 25 минут.

Матери Павла Северинца Татьяне в пятницу утром в изоляторе на Окрестина сказали, что сегодня сына повезут в суд.