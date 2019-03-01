Третий день без суда в изоляторе держат участников акции «Свободу политзаключенным»3
- 1.03.2019, 11:23
На Окрестина находится пять активистов.
Утром 1 марта дежурный Минского изолятора временного содержания на улице Окрестина сообщил «Радыё Свабода», что все задержанные в связи с акцией «Свободу политзаключенным», которая прошла 26 февраля на Октябрьской площади, до сих пор находятся в их учреждении.
«Павел Северинец, Ольга Николайчик и другие, кого задержали за акцию, они у нас. Повезут ли в суд, неизвестно, мы сами никуда не возим. Возят из райотделов милиции. Пока на них заявки нет», - сказал утром милиционер.
С вечера 26 февраля, кроме одного из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, которого задержали накануне акции, в ИВС на Окрестина доставили активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольгу Hиколайчик, Артема Черняка, Леонида Кулакова и Мaю Наумову. Наумову задержали последней, 28 февраля, около Первомайского суда, где активистка ждала суда над Леонидом Кулаковым.
«Меня забирают. Говорят, что будут судить за участие в «несанкционированной уличной акции», - успела сказать Мая Наумова журналистам по телефону.
В течение 27 и 28 февраля правозащитники и журналисты прождали процессов над задержанными участниками акции солидарности во Фрунзенском, Центральном и Первомайском районных судах Минска, но никого в суды за это время не привозили. Получить комментарий в пресс-службы минской милиции до сих пор не удалось.
Во второй половине дня 28 февраля жена Павла Северинца Ольга смогла передать ему передачу в изолятор временного содержания.
«Передачу приняли, но будет ли завтра суд, не сказали, мол, не знают», - сказала Ольга Северинец.
По словам активиста Филиппа Шаврова, в канцелярии по административным делам суда Центрального района Минска вечером 28 февраля сообщили, что на 1 марта в суде запланировано рассмотрение 12 административных дел. «Но фамилий не назвали», - сообщил активист.
Напомним, 26 февраля в 18 часов на Октябрьскую площадь в Минске вышли 10 человек в поддержку белорусских политзаключенных. Акция длилась около 25 минут.
Матери Павла Северинца Татьяне в пятницу утром в изоляторе на Окрестина сказали, что сегодня сына повезут в суд.