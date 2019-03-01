NYT: Трамп приказал выдать Кушнеру допуск к секретным данным 1 1.03.2019, 11:26

Сверхсекретная информация содержит сообщения об источниках разведданных, методах их получения и анализа.

Зять и советник президента США Джаред Кушнер в 2018 году получил доступ к совершенно секретным данным после личного приказа Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, такое поручение Трамп дал тогдашнему главе аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли, который сообщил о распоряжении другим высокопоставленным чиновникам. Занимавший тогда пост советника Белого дома Дональд Макган утверждал, что решение Трампа дать Кушнеру доступ к сверхсекретным данным вызвало беспокойство в том числе у ЦРУ. В служебной записке Макган рекомендовал Трампу отказаться от принятия этого решения.

В январе в интервью New York Times Трамп заявил, что никак не участвовал в принятии решения о допуске Кушнера к секретной информации.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента не комментирует информацию о допуске своих сотрудников к совершенно секретным материалам.

Сверхсекретная информация содержит сообщения об источниках разведданных, методах их получения и анализа. Решение о доступе к ней принимает ЦРУ. Получив доступ к ней, Кушнер мог посещать брифинги, которые спецслужбы США проводят для президента Дональда Трампа.

Кушнер имел доступ ко всем документам Трампа в течение года после инаугурации президента. В феврале 2018 года стало известно, что глава аппарата администрации президента Джон Келли принял решение понизить уровень доступа Кушнера со "сверхсекретного" до "секретного". По данным американских СМИ, снижение статуса было связано с тем, что Кушнер не прошел полагающуюся проверку данных об иностранных связях и финансовых транзакциях. Трамп тогда заявил, что не будет оспаривать это решение.