Лукашенко: К этому времени могли бы жить в федерации с Россией 26 1.03.2019, 11:35

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Фото: Саша Гусов

Диктатор заявил, что подводит «историческую базу» под союз в РФ.

Первое слово на пресс-конференции Лукашенко дали представителю российского СМИ «Говорит Москва», сообщает «Радыё Свабода».

Тот поинтересовался перспективами так называемого «союзного государства» - мол, это очень волнует Россию.

«Слава Богу, что в России наконец-то начали волноваться, с чего вдруг? - ответил Лукашенко. - Когда мы подписали договор, там были предусмотрены шаги по созданию «союзного государства»? Были. И главный - принятие «конституции», где были бы прописаны все пункты, от общей валюты к органам управления. Ничего не произошло. И вдруг вспомнили.

Я всегда говорил, что судьба наша такая – жить вместе с Россией. Как историк подвожу под это в том числе историческую базу. К этому времени жили бы если не в федерации, то в конфедерации. Но сама Россия была к этому не готова!»