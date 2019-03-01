Эстония побила рекорд на выборах через интернет 1.03.2019, 11:50

Фото: AFP

Эстонский избиратель может элементарно проголосовать на выборах с личного компьютера.

Эстония - первая в мире страна, создавшая общенациональную систему голосования через интернет - побила собственный рекорд в этой области: на нынешних парламентских выборах с личного компьютера проголосовал каждый четвертый избиратель, передает русская служба ВВС.

По данным Республиканской избирательной комиссии Эстонии, в ходе досрочного интернет-голосования, закончившегося 27 февраля, в выборах парламента страны, Рийгикогу, приняли участие 247 тысячи 232 избирателя. Это больше четверти списочного состава избирателей - их в Эстонии около 900 тысяч.

Традиционное голосование на избирательных участках пройдет 3 марта.

явка после дня обычного голосования 3 марта окажется примерно такой же, как и на предыдущих выборах парламента - около 64% - то получится, что через интернет будет подано больше 42% голосов.

Для того, чтобы проголосовать с любого компьютера, гражданину Эстонии нужно только удостоверение личности с чипом (они есть почти у всех) или виртуальное цифровое удостоверение личности Mobiil-ID, а также программное обеспечение, которое можно скачать с государственного сайта.

При помощи этих электронных систем жители Эстонии могут не только голосовать, но и вообще вести все дела с государством и частными контрагентами: подавать декларацию о доходах, запрашивать любую информацию, создавать фирмы, делать банковские переводы, записываться к врачу и так далее.

Систему голосования через интернет Эстония первой в мире ввела в 2005 году.

Некоторые другие страны пробовали или планируют ввести такие системы на муниципальном или общенациональном уровне, но Эстония пока остаётся единственной страной, где электронное голосование на дому стабильно работает и на местных, и на общенациональных выборах.

В самой Эстонии против интернет-голосования долго выступала одна из ведущих партий - Центристская. Значительную часть электората этой партии составляют пожилые люди, многие из которых не любят осваивать новые технологии.

"Центристская партия в то время, когда ею руководил Эдгар Сависаар, была против электронного голосования, потому что не считала электронных избирателей своим электоратом - скорее, они считали их электоратом главного конкурента, Партии реформ", - сказал политический аналитик из эстонской газеты Postimees Урмас Яагант.

Но два года назад Сависаар ушел из политики, центристы изменились, и, как говорит Яагант, новый лидер партии и премьер-министр Юри Ратас сам голосовал по интернету.

Привлечение молодых

Впрочем, рассуждения прежнего руководства центристов не были безосновательны. Праволиберальная Партия реформ действительно на трех последних выборах парламента набирала в разы больше интернет-голосов, чем центристы: от 34,6% до 37,6% против 7,6-10% у Центристской партии.

Реформисты и другие партии, придерживающиеся праволиберальных взглядов на экономику, твердо поддерживали интернет-голосование в том числе и потому, что рассчитывали, что оно привлечет к выборам больше молодых, энергичных, образованных граждан, тех, кто на "ты" с компьютером, но, в отличие от пенсионеров, на выборы не ходит.

Избирательная комиссия Эстонии, запуская новую систему 14 лет назад, объявила, что надеется на повышение явки.

На практике эти надежды в общем и целом не оправдались: явка не повысилась, и состав электората остался более или менее прежним (просто все больше избирателей теперь голосуют из дома).

О разных эффектах электронных выборов, реальных и умозрительных, писали многие аналитики в мире.

Среди этих эффектов называли, например, и такой: при растянутом во времени голосовании по интернету может повыситься рациональность выбора.

Дело в том, что при традиционной системе, с кульминацией в один-единственный день голосования, очень часто случается так, что соперники на выборах приберегают самый мощный компромат друг на друга на самые последние дни кампании.

В эти дни на избирателя обрушивается лавина скандальной информации, он не успевает в ней разобраться и, придя на избирательный участок, делает выбор под влиянием сиюминутных эмоций.

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В такой ситуации, как в Эстонии, когда уже очень большая часть избирателей голосует со своего компьютера, причем в течение нескольких дней, смысл в этом "залпе" компромата пропадает, а избиратель может спокойно подумать и осознанно проголосовать.

Но это - теоретические рассуждения, на практике в разных странах и в разных слоях электората все может быть очень по-разному.

Пусть даже политические эффекты от голосования по интернету и неочевидны, одно вполне ясно: это очень удобно и в перспективе позволит экономить на "физической" организации голосования.