Глава СК: У нас нет данных о том, что в школе в Столбцах был какой-то конфликт 1.03.2019, 11:50

ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

Напавший на одноклассников и учительницу школьник сейчас находится в Новинках на психолого-психиатрической экспертизе.

Об этом, отвечая на вопросы tut.by, рассказал глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

— Следствие установило, почему подросток напал на учительницу и школьников? Что действительно произошло в школе в Столбцах?

— До конца мы еще не можем определить мотивацию его действий, я говорил о том, что нам удалось вскрыть его девайсы, и тот объем информации, который мы оттуда почерпнули, позволяет нам выработать направление, в котором дальше с ним разговаривать. Примерно понятно уже, что им двигало. Но в любом случае мы сейчас рассчитываем очень на помощь судебных медиков, психиатров.

— Он сейчас в Новинках находится?

— Да, он сейчас направлен на комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, он там будет достаточно длительное время — месяц-полтора, наверное, с ним там будут общаться судебные психиатры. Мы им передали всю имеющуюся у нас информацию, мы надеемся, что они нам помогут в раскрытии мотива его действий.

— Там был какой-то конфликт в школе?

— У нас не имеется объективных данных, чтобы говорить о том, что там был какой-то конфликт. Если что-то и было, то очень скрытое и пока мы это выявили. Не могу гарантировать, что конфликта не было, но нам пока о нет неизвестно.

— Но вы понимаете, что им двигало?

— Догадываемся, скажем так. Но вы должны разделить мою осторожность, любое необдуманное слово может вызвать последствия. Перед окончанием расследования мы обязательно обнародуем все, что знаем, все, что выявили. Задача не только понять, что произошло и из-за чего произошло, но и предвосхитить подобные вещи, чтобы они не повторялись впредь.

— Говорят, что тихого одиночку практически невозможно выявить.

— Я с вами полностью согласен, но проще всего сказать, что ничего нельзя сделать. А что-то делать мы должны, согласитесь.