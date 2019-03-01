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Лукашенко: Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты

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  • 1.03.2019, 11:57
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Иллюстрационное фото РИА «Новости»

Диктатор отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта.

Беларусь и впредь не будет брать деньги за размещенные российские военные объекты.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БелТА.

Диктатор отметил, что в Беларуси есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение. Буквально через год надо заключать новое соглашение.

"Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность", - сказал Лукашенко.

При этом правитель обратил внимание, что, когда обсуждается вопрос о том, чтобы подставить плечо Беларуси в плане некоторых видов вооружения, российская сторона говорит, что это дорого и невозможно.

"С намеком - надо купить. На что я публично сказал: "Вы что, хотите, чтобы я купил у вас автомат Калашникова, чтобы вас защищать? Если у вас возможностей больше, поддержите сейчас белорусскую армию". В конце концов приняли решение, будем покупать, что поделаешь, я имею в виду самолеты", - отметил диктатор.


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